Νικήτας σε Βελόπουλο για την επίθεση σε Καιρίδη: Να αντισταθούμε στην «κακιά» στιγμή του εαυτού μας

Κίτρινη κάρτα στον Κυριάκο Βελόπουλο από τον Νικήτα Κακλαμάνη, μετά από τη χθεσινή απαράδεκτη φραστική επίθεση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης στον Δημήτρη Καιρίδη.

Με δήλωσή του, ο πρόεδρος της Βουλής «καρφώνει» τον Κυριάκο Βελόπουλο, ξεκαθαρίζοντας πως άπαντες οφείλουν να στέκονται στο ύψος των περιστάσεων και να αντιστέκονται στην… κακιά στιγμή του εαυτού τους.

«Το βήμα του ομιλητή στην αίθουσα της Ολομέλειας είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να απέχει πολύ υψηλότερα από εκεί που πατάμε… Οφείλουμε να τιμάμε τον συμβολισμό του, αλλά και τον εαυτό μας», αναφέρει αρχικώς ο Νικήτας Κακλαμάνης για να προσθέσει πως οφείλουμε «να στεκόμαστε στο ύψος του, να προστατεύουμε τον κοινοβουλευτικό πολιτισμό και να αντιστεκόμαστε στην «κακία» ή στην «κακιά» στιγμή του εαυτού μας…».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος εξαπέλυσε χθες άνευ προηγουμένη επίθεση στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, λέγοντάς του «ήξερα ότι κακιά είσαι», για να πει ακολούθως, μετά από τις αντιδράσεις, «κακός είσαι… Κακιά άποψη».