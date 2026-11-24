Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, η σύζυγός του, Κάρλα Μπρούνι, και η εκδότρια, Μιμί Μαρσάν, παραπέμπονται σε δίκη με την κατηγορία σύστασης «εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό την απάτη από κοινού και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος που σχετίζεται με δωροδοκία μαρτύρων», όπως μεταδίδει το BFMTV.

Εν αναμονή της απόφασης του Εφετείου για τη «υπόθεση Καντάφι», για την οποία είναι αντιμέτωπος με 7 χρόνια φυλάκισης, ο Σαρκοζί παραπέμπεται σε δίκη για εγκληματική οργάνωση, σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοφωνικού σταθμού RTL τις οποίες επιβεβαίωσε σήμερα, Τρίτη, το BFMTV.

Η παραπομπή σχετίζεται με την υπόθεση της ψευδούς αναδίπλωσης του Ziad Takieddine τον Νοέμβριο του 2020.

Ο Νικολά Σαρκοζί θα δικαστεί, μεταξύ άλλων, μαζί με τη σύζυγό του Κάρλα Μπρούνι και τη «βασίλισσα» του σκανδαλοθηρικού Τύπου Μιμί Μαρσάν, για «σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό την προετοιμασία οργανωμένης απάτης και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος που προήλθαν από χειραγώγηση/δωροδοκία μαρτύρων».

Η υπόθεση «Καντάφι»

Υπενθυμίζεται πως ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, τοποθετήθηκε κατά την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας δίκης, που αφορά την εικαζόμενη χρηματοδότηση της προεδρικής του εκστρατείας το 2007 από τη Λιβύη.

Σε βάρος του πρώην προέδρου της Δημοκρατίας, Νικολά Σαρκοζί, έχει ζητηθεί ποινή κάθειρξης επτά ετών, όπως περιγράφουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Κατά την τελευταία ημέρα της δίκης του σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση της λιβυκής χρηματοδότησης της προεδρικής του εκστρατείας το 2007, μίλησε για περίπου δέκα λεπτά, διαβεβαιώνοντας πως «δεν πρόδωσε την εμπιστοσύνη του γαλλικού λαού». Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο δικηγόρος του, Κριστόφ Ινγκρέν, είχε καταγγείλει την υπόθεση κατά την αγόρευσή του, χαρακτηρίζοντάς την ως μια «γκροτέσκα σκευωρία».

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελική αρχή έχει προτείνει ποινή κάθειρξης επτά ετών για τον Νικολά Σαρκοζί. Το Εφετείο του Παρισιού αναμένεται να εκδώσει την απόφασή του στις 30 Νοεμβρίου.