Νικολάκης Ζεγκίνογλου: «Στις ερωτικές σκηνές μεταξύ ανδρών λιποθύμησαν δύο θεατές»

Ο Νικολάκης Ζεγκίνογλου ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» και μίλησε για την πολύ τολμηρή και σκληρή παράσταση «Cleansed» της Σάρα Κέιν, στην οποία πρωταγωνιστεί. «Έχει συμβεί δύο φορές να λιποθυμήσει θεατής. Η μία ήταν στην ερωτική σκηνή με τον Γιώργο Ζυγούρη και η άλλη ήταν σε μία σκηνή με τον Χρήστο Λούλη, η οποία είναι πολύ έντονη, μην δώσω και spoiler. Αντιδράσαμε ως επαγγελματίες, σταμάτησε η παράσταση, να ’ναι καλά ο άνθρωπος, βγήκε έξω και μετά συνεχίσαμε, προσπαθήσαμε να συνεχίσουμε από εκεί που το αφήσαμε και να είμαστε όσο πιο αληθινοί γίνεται».

«Είναι χαρά να βλέπω να… μετακινούνται οι θεατές»

Ο ηθοποιός μίλησε και για το μεγάλο μήνυμα που είναι η τέχνη. «Για μένα έχει πολύ μεγάλο πολιτικό και κοινωνικό μήνυμα η τέχνη. Και η τέχνη που θέλω εγώ να κάνω θέλω να περνάει πολιτικά μηνύματα και κοινωνικά μηνύματα, οπότε είναι μεγάλη χαρά να βλέπω ότι «μετακινούνται» θεατές, ότι το σκέφτονται, ακόμη και άνθρωποι που δεν τους άρεσε ή έφυγαν από την παράσταση.

Είχα πάει σ’ ένα μαγαζί, ας πούμε, και ήτανε δύο κυρίες, με κοιτάνε και μου λένε: «Συγχαρητήρια, ακόμη το σκεφτόμαστε. Δεν καταφέραμε να τη δούμε. Φύγαμε. Δεν μπορέσαμε. Αλλά ακόμη και τώρα, δύο εβδομάδες μετά, σκεφτόμαστε ότι μήπως έπρεπε να κάτσουμε και να υποβάλουμε τον εαυτό μας σε αυτό το θέαμα». Οπότε είναι μεγάλο το κέρδος».