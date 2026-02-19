Νικολάου: «Δεν μετάνιωσα που η προηγούμενη σχέση μου ήταν προβεβλημένη»

Η Ματίνα Νικολάου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μίλησε για τον χωρισμό της και το πώς τον διαχειρίζεται, αλλά και για το παιδί της και την σχέση με τον πρώην σύζυγό της.

«Όταν είμαστε μέσα στη ζωή, μας συμβαίνουν διάφορα που δεν τα περιμένουμε ή δεν τα έχουμε προγραμματίσει. Οπότε εκεί καλούμαστε να τα αντιμετωπίσουμε και ειδικά όταν έχεις και ένα παιδί… Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια πολύ καλή επικοινωνία με τον πατέρα του. Στην αρχή ναι, υπήρχε δυσκολία. Πάντα ένας χωρισμός έχει δυσκολίες. Το ήθελε κι εκείνος κι εγώ να είμαστε πολύ καλά και για το παιδί, οπότε έχουμε βρει μια ωραία ισορροπία. Είμαστε οικογένεια χωρίς να είμαστε ζευγάρι» παραδέχθηκε.

Όπως υποστήριξε δεν είναι πολύ εύκολο να γνωρίσεις έναν νέο σύντροφο στο παιδί σου. «Νομίζω ότι όταν είμαστε εμείς καλά σαν γονείς, είναι και τα παιδιά καλά. Και την προηγούμενη σχέση μου, ο Παναγιώτης τη δέχτηκε με πολλή αγάπη γιατί αισθανόταν ότι το είχε ανάγκη η μαμά του. Τώρα δεν είναι απλό, δεν είναι εύκολο».

Είμαι καλά, είμαι μόνη μου τώρα...

Και συμπλήρωσε: «Ο χωρισμός είναι πάντα πληγωτικός. Αλλά όσο μεγαλώνω, καταλαβαίνω ότι όσο πιο πολύ μικραίνεις τον χρόνο του πένθους, τόσο πιο πολύ βοηθητικό είναι για σένα. Οπότε συνειδητά αποφάσισα ότι ξεκινάω πάλι ένα άλλο κεφάλαιο στη ζωή μου, που πάντα μέσα σ’ αυτό είναι το παιδί μου, οπότε αυτό και μόνο μου δίνει τεράστια δύναμη. Δεν το συζητώ».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης παραδέχθηκε: «Δεν μετάνιωσα που η προηγούμενη σχέση μου ήταν προβεβλημένη. Δεν θεωρώ όμως ούτε ότι μου έκανε καλό, ούτε ότι μου έκανε κακό. Ήταν έτσι τα πράγματα, δεν μ’ αρέσει γενικά να κρύβομαι. Είμαι χαμηλών τόνων. Αλλά όταν είναι μια σχέση στην οποία είμαι χαρούμενη και ευτυχισμένη μέσα από αυτήν, φυσικά θα το ξανάκανα δηλαδή, δεν θα είχα πρόβλημα να κρυφτώ. Είμαι καλά, είμαι μόνη μου τώρα.

Οι σχέσεις μου ήταν πάρα πολύ έντονες, οπότε δεν είχα το χρόνο να κάτσω με τον εαυτό μου λίγο. Ήταν μαζί το παιδί, πάρα πολλές ώρες δουλειάς, εκπομπή, θέατρο… Οπότε έχασα λίγο τη σχέση μου με τον εαυτό μου. Και τώρα είμαι πάρα πολύ ωραία γιατί έχω σκεφτεί κι έχω καταλάβει πάρα πολλά πράγματα για μένα. Κάνοντας ψυχοθεραπεία, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ο χρόνος...»