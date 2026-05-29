Νίκολας Κέιτζ: «Άλλαξα νόμιμα το όνομα μου, δεν ήθελα να είμαι κλόουν ξάδερφος της οικογένειας Κόπολα»

«Είμαι ο Νικ Κέιτζ στη ζωή και είμαι ο Νικ Κέιτζ στην κάμερα», δηλώνει ο Νίκολας Κέιτζ και αποκαλύπτει ότι άλλαξε νόμιμα το όνομά του αντί να είναι «ο κλόουν ξάδερφος» της οικογένειας Κόπολα!

Ο βραβευμένος με Όσκαρ, γεννημένος ως Νίκολας Κιμ Κόπολα, υιοθέτησε το καλλιτεχνικό του επίθετο Κέιτζ ως νόμιμο όνομά του πέρσι. Μιλώντας στο Variety, ο 62χρονος διάσημος σταρ του Χόλιγουντ είπε ότι θα προτιμούσε να είναι ο πατριάρχης της δικής του οικογένειας παρά ο «κλόουν ξάδερφος» της βασιλικής οικογένειας του Χόλιγουντ. «Είμαι ο Νικ Κέιτζ. Άλλαξα νόμιμα το όνομά μου πέρσι. Είμαι ο Νικ Κέιτζ στη ζωή και είμαι ο Νικ Κέιτζ μπροστά στην κάμερα. Είναι καλύτερο να είμαι ο πατριάρχης της δικής μου μικρής οικογένειας παρά ο κλόουν ξάδερφος στο περιθώριο κάποιου άλλου, οπότε αποφάσισα να το φέρω μπροστά και να γίνω ο Κέιτζ», είπε χαρακτηριστικά στη συνέντευξή του.

Επίθετο με ιστορία

Ο Κέιτζ είναι γιος του αείμνηστου Όγκαστ Κόπολα, του μεγαλύτερου αδελφού του Φράνσις Φορντ Κόπολα. Εμπνεύστηκε το επώνυμό του από τον φανταστικό χαρακτήρα των Marvel Comics, Λουκ Κέιτζ, αλλά και από τον avant-garde καλλιτέχνη Τζον Κέιτζ. Έψαχνε για ένα «μικρό και γλυκό» όνομα, παρόμοιο με το Τζέιμς Ντιν. «Σκέφτηκα, λοιπόν, να κρατήσω το όνομα Νίκολας επειδή ο πατέρας μου με ονόμασε Νικολά, με γαλλική ορθογραφία, η οποία πάντα με απογοήτευε. «Δεν ξέρω γιατί μου έδωσε τη γαλλική ορθογραφία, αλλά το έκανε».

Ο ηθοποιός είπε επίσης ότι δεν τον νοιάζει αν τον αποκαλούν Νικ ή Νίκολας. «Είμαι και τα δύο! Νομίζω ότι ο κόσμος με ξέρει και με τα δύο αυτά ονόματα», πρόσθεσε ο Κέιτζ στο Variety.