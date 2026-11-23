Ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε τη καθιερωμένη συνέντευξη τύπου εν όψει της αναμέτρησης με την Κόμο στην Ιταλία και αναφέρθηκε τόσο στο εντυπωσιακό τρόπο παιχνιδιού του Φάμπρεγκας, όσο και στις δυνατότητες της ομάδας του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε

«Καλησπέρα σε όλους. Είναι ακόμα ένα ματς Champions League. Παίζουμε στο ελίτ επίπεδο, στο υψηλότερο δυνατό. Σε αυτό το επίπεδο δεν υπάρχουν εύκολες έδρες. Είναι όλες απαιτητικές αλλά και απολαυστικές.

Αύριο αντιμετωπίζουμε την Κόμο, μια ομάδα που πολλοί θα πουν ότι δεν είναι μεγάλο όνομα, αλλά με τον προπονητή που έχει, τον Σεσκ Φάμπρεγας, έχουν τρομερό στυλ παιχνιδιού και τρομερά αποτελέσματα. Έχει μοντέρνες ιδέες, τις εφαρμόζει στην ομάδα του. Για μένα, στο build-up είναι από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Έχουν ξεκάθαρες ιδέες, κάνουν άμεσες επιθέσεις. Πρέπει να προσέχουμε αύριο. Ξέρουν να προσαρμόζονται στον αντίπαλό τους.

Δεν ήρθαμε στο Κόμο σαν τουρίστες. Ήρθαμε με αποστολή να ανταγωνιστούμε και να πάρουμε αποτέλεσμα, ακόμα κι αν οι επιλογές μας είναι πιο περιορισμένες, καθώς λείπει ο Κοϊτά με την κόκκινη μετά το ματς με τη Ρεάλ. Έχουμε κάποιους τραυματίες, κάποιους που επιστρέφουν, αλλά δεν ξέρω σε τι επίπεδο είναι.

Έχουμε προετοιμαστεί καλά. Πιστεύω στην ομάδα μου, ότι δεν θα χάσουν το κίνητρο και τη συγκέντρωση και θα δείξουν ακόμα μια φορά καλή εικόνα στην Ευρώπη, αλλά και καλή εικόνα για να πάρουν ένα αποτέλεσμα. Ξέρω ότι ο κόσμος μας θα είναι κι εδώ, όπως είναι παντού. Το σημαντικό είναι ότι οι παίκτες απολαμβάνουν την παρουσία του κόσμου».