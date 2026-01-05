Νικόλτσιου: «Έχασα πολλά κιλά με τις ενέσεις - Δεν πρέπει όμως να κάνουμε body shaming σε κανέναν»

Στην εκπομπή Happy Day ήταν καλεσμένη η Μαρία Νικόλτσιου και μίλησε για την απόφασή της να ανανεώσει την εμφάνισή της. «Έχω χάσει πολλά κιλά. Έχω κάνει και τη διατροφή και τις ενέσεις, αυτές που κάνουν όλοι. Για εμένα δεν είναι ταμπού και γι’ αυτό βγαίνω και το λέω. Εγώ το μόνο που θέλω να πω για όλα αυτά, είναι ότι πριν κάνεις οτιδήποτε θα πρέπει να συμβουλευτείς γιατρό. Το έκανα περίπου για πέντε μήνες και έχω χάσει 15 κιλά» είπε αρχικά.

Και συνέχισε: «Δεν το πολυκαταλαβαίνεις ότι χάνεις γιατί δεν είσαι σε ένα κουκούλι, συνεχίζεις και δουλεύεις, οπότε έχεις το άγχος της δουλειάς, δεν τρως απόλυτα συστηματικά και σου περιορίζεται η τεράστια ανάγκη να φας. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αν αυτά τα κιλά θα τα ξαναπάρω, το έκανα για να δώσω ένα boost στον εαυτό μου. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι πανάκεια. Στόχος είναι με κάτι να ξεκινήσεις και μετά θέλει διατροφή, γυμναστική».

Ολοκληρώνοντας αυτό το θέμα είπε: «Θέλω να τονίσω κάτι όμως. Δεν πρέπει να κάνουμε σε κανέναν body shaming. Το ότι εγώ αδυνάτισα, δεν σημαίνει ότι δεν μου άρεσε και ο πιο γεμάτος εαυτός μου. Εγώ το έκανα για λόγους υγείας και δεν είμαι της άποψης ότι όλοι πρέπει να είμαστε σε ένα συγκεκριμένο καλούπι».