Νίκος Ανδρουλάκης: «Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και νέο άνεμο - Εκλογές τώρα»

Η πολιτική αντιπαράθεση ανεβάζει εκ νέου τους τόνους, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη να εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, με αφορμή το διάγγελμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σε δήλωσή του, ο κ. Ανδρουλάκης υποστηρίζει ότι το μήνυμα του πρωθυπουργού «πιστοποίησε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται σε αποδρομή», επιχειρώντας να δώσει σαφές πολιτικό στίγμα ενόψει της επόμενης περιόδου.

Με ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγορεί προσωπικά τον κ. Μητσοτάκη, κάνοντας λόγο για «εντολέα του παρακράτους των υποκλοπών», ενώ αναφέρεται και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνοντας λόγο για «ριφιφί εις βάρος αγροτών και κτηνοτρόφων». Παράλληλα, κατηγορεί την κυβέρνηση για ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς, πελατειακών σχέσεων και αδιαφάνειας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στο ζήτημα της λειτουργίας των θεσμών, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση «υπονόμευσε την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης» και δεν επέτρεψε τη διερεύνηση ευθυνών υπουργών σε κρίσιμες υποθέσεις.

Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται και η προσωπική αντιπαράθεση, με τον κ. Ανδρουλάκη να αναφέρεται σε καταγγελίες περί πιέσεων και εκβιασμών, ενώ χαρακτηρίζει τα κυβερνητικά επιχειρήματα ως «επικοινωνιακά πυροτεχνήματα».

Κλείνοντας, θέτει ξεκάθαρα πολιτικό διακύβευμα, τονίζοντας ότι «η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και νέο άνεμο», επαναφέροντας το αίτημα για άμεση προσφυγή στις κάλπες.

Η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη

«Το σημερινό διάγγελμα του Πρωθυπουργού πιστοποίησε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται σε αποδρομή.

Ο εντολέας του παρακράτους των υποκλοπών, ο Πρωθυπουργός που γνώριζε και επέτρεψε το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ εις βάρος αγροτών και κτηνοτρόφων από τη «γαλάζια» συμμορία, σήμερα μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης μας είπε ότι ήρθε η ώρα να τα βάλει με το «βαθύ κράτος».



Μα εσείς, κ. Μητσοτάκη, είστε το «βαθύ κράτος» του ρουσφετιού, της διαφθοράς, των απευθείας αναθέσεων και της ατιμωρησίας.

Εσείς σε πολλές περιπτώσεις δεν επιτρέψατε στη δικαιοσύνη να διερευνήσει ευθύνες των υπουργών σας.



Εσείς υπονομεύσατε την ανεξαρτησία των θεσμών.



Εσείς είστε αυτός που εκβιάζει δημόσια ως «Νίξον» ο απόστρατος αξιωματούχος του Ισραήλ.



Γι’ αυτό, αφήστε τα πρόχειρα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα.



Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και νέο άνεμο.



Εκλογές τώρα».