Νίκος Ανδρουλάκης στο TikTok: Όσα δεν μας λένε για την Παιδεία
Το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει την ολοκληρωμένη πρότασή του για την εκπαιδευτική πολιτική.
Νέο βίντεο ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στο οποίο συζητά με τον Τομεάρχη Παιδείας Στέφανο Παραστατίδη για όσα δεν λέει η κυβέρνηση για την Παιδεία.
Τα υπόλοιπα στην αποψινή εκδήλωση, "Η Παιδεία αλλάζει (σ)την Ελλάδα".
Ο Τομέας Παιδείας του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει την ολοκληρωμένη πρότασή του για το σχολείο του αύριο, το δημόσιο πανεπιστήμιο και τις σύγχρονες εκπαιδευτικές πολιτικές, σε εκδήλωση στο Ωδείο Αθηνών, απόψε, Τετάρτη 15 Ιουλίου, από τις 16:00–20:00.