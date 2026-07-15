Πολιτική Νίκος Ανδρουλάκης ΠΑΣΟΚ Tik Tok Παιδεία

Νίκος Ανδρουλάκης στο TikTok: Όσα δεν μας λένε για την Παιδεία

Το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει την ολοκληρωμένη πρότασή του για την εκπαιδευτική πολιτική.

Νίκος Ανδρουλάκης/TikTok
Νίκος Ανδρουλάκης/TikTok
Δημήτρης Κουκλουμπέρης avatar
Δημήτρης Κουκλουμπέρης

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Νέο βίντεο ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στο οποίο συζητά με τον Τομεάρχη Παιδείας Στέφανο Παραστατίδη για όσα δεν λέει η κυβέρνηση για την Παιδεία.

Τα υπόλοιπα στην αποψινή εκδήλωση, "Η Παιδεία αλλάζει (σ)την Ελλάδα".

Ο Τομέας Παιδείας του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει την ολοκληρωμένη πρότασή του για το σχολείο του αύριο, το δημόσιο πανεπιστήμιο και τις σύγχρονες εκπαιδευτικές πολιτικές, σε εκδήλωση στο Ωδείο Αθηνών, απόψε, Τετάρτη 15 Ιουλίου, από τις 16:00–20:00.

@nikos.androulakis Ενα γρήγορο μάθημα για όσα δεν μας λένε για την παιδεία! Με τον @stefanos_parastatidis 🟢 Η Παιδεία αλλάζει - και η Ελλάδα μαζί. 📚 Ο Τομέας Παιδείας παρουσιάζει την ολοκληρωμένη πρότασή του για το σχολείο του αύριο, το δημόσιο πανεπιστήμιο και τις σύγχρονες εκπαιδευτικές πολιτικές. #pasok #iPaideiaAllazei ♬ πρωτότυπος ήχος - Nikos Androulakis

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Πολιτική Νίκος Ανδρουλάκης ΠΑΣΟΚ Tik Tok Παιδεία

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