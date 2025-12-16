Νίκος Χασαπόπουλος: Κακλαμάνης, Γεραπετρίτης, Δένδιας στο ίδιο τραπέζι για τα «Αδημοσίευτα»

Πως είναι να είσαι μισό αιώνα στη μάχιμη δημοσιογραφία;

Ο Νίκος Χασαπόπουλος είναι από τους ελάχιστους που μπορούν να το απαντήσουν αυτό και γι' αυτό στη χθεσινοβραδινή παρουσίαση του νέου του βιβλίου με τίτλο «Αδημοσίευτα» (εκδ. Memento) στο Πνευματικό Κέντρο του δήμου Αθηναίων συγκεντρώθηκε σχεδόν το μισό υπουργικό Συμβούλιο αλλά και εκπρόσωποι από όλο το πολιτικό φάσμα.

Προκειμένου να μιλήσουν και να ακούσουν για το βιβλίο στο οποίο ο συγγραφέας συγκέντρωσε ειδήσεις τις οποίες, όπως λέει, «δε μπόρεσα να δημοσιεύσω ή να μεταδώσω από την τηλεόραση».

Αρκεί να σας πω, ότι στο ίδιο τραπέζι βρέθηκαν για να μιλήσουν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Καλοτάξιδο το βιβλίο.

Δείτε τις φωτογραφίες από την παρουσίαση

Intime

Intime

Intime

Intime

Intime

Intime

Intime

Intime

Intime

Intime

Intime









