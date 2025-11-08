Νίκος Δένδιας: «Χρόνια πολλά στους πιλότους μας που φρουρούν τον ελληνικό ουρανό»

Με αφορμή τη γιορτή του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας απηύθυνε θερμές ευχές προς όλους τους άνδρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στους αιθέρες, τιμώντας το έργο και την αποστολή τους.



«Χρόνια πολλά στους πιλότους μας που φρουρούν τον ελληνικό ουρανό, όπως και σε όλες τις γυναίκες και τους άνδρες της Πολεμικής μας Αεροπορίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο τους στην ασφάλεια και την άμυνα της χώρας.



Ο υπουργός σημείωσε πως η Πολεμική Αεροπορία εισέρχεται σε μια νέα εποχή ισχύος και τεχνολογικής υπεροχής, χάρη στα νέα αντιαεροπορικά και αντιπυραυλικά συστήματα, τα UAV’s, τα σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη 4,5ης και 5ης γενιάς, αλλά και τον ανανεωμένο στόλο μεταγωγικών αεροσκαφών.



«Η Πολεμική Αεροπορία θα διαθέτει τις πιο ισχυρές επιχειρησιακές δυνατότητες στην ιστορία της – ως δύναμη αποτροπής και διασφάλισης της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και ως δύναμη στήριξης της ελληνικής κοινωνίας, με την αεροπυρόσβεση, τις αεροδιακομιδές και τις αποστολές έρευνας και διάσωσης», τόνισε ο Νίκος Δένδιας.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, το μήνυμα του υπουργού αποτυπώνει τη μεταμόρφωση της Πολεμικής Αεροπορίας σε μια δύναμη που συνδυάζει τεχνολογική υπεροχή, επιχειρησιακή ετοιμότητα και κοινωνική προσφορά.