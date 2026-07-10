Νίκος Δένδιας: Έθεσε σε μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου το ζήτημα των F-35 στην Τουρκία

Την ώρα που η Ουάσιγκτον διατηρεί ανοιχτό το «παράθυρο» των F- 35 για την Τουρκία αντιπροσωπεία του Κογκρέσου βρέθηκε σήμερα στην Αθήνα. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με επτά μέλη της αμερικανικής Γερουσίας και Βουλής, θέτοντας εκ νέου το ζήτημα της απόκτησης F-35 από την Τουρκία.

Ποιοι συμμετείχαν

Επικεφαλής της αντιπροσωπείας ήταν ο Γερουσιαστής Roger F. Wicker, με τη συμμετοχή του Γερουσιαστή John Cornyn και των βουλευτών Joe Wilson, Lloyd Doggett, Andy Harris, Marc Veasey και Jake Ellzey. Από ελληνικής πλευράς παρέστησαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο διευθυντής Δ' Κλάδου ΓΕΕΘΑ υποστράτηγος Ιωάννης Κορρές, ο πρέσβης Θεοχάρης Λαλάκος και ο διπλωματικός σύμβουλος του ΥΕΘΑ πρέσβης Γιώργος Αρναούτης.

Τα F-35 στο επίκεντρο

Κατά τη συνάντηση στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας έθεσε το ζήτημα των F-35 και τις επιπτώσεις τους στην ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής, ενημερώνοντας παράλληλα για την κατάσταση ασφαλείας στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και την πορεία της μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030». Συζητήθηκαν επίσης τρόποι ενίσχυσης της ελληνοαμερικανικής αμυντικής σχέσης εν μέσω αυξημένων εντάσεων στην περιοχή.

Η δήλωση Δένδια

«Με μεγάλη χαρά, σας καλωσορίζει στο ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στην Αθήνα.

Θα ήθελα να πω ότι θεωρούμε την επίσκεψή σας ενδεικτική της στενής Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία είναι μια σχέση που όπως γνωρίζετε δεν βασίζεται μόνο σε κοινά συμφέροντα, αλλά και σε μια κοινή δέσμευση για την ειρήνη, την ασφάλεια, τη σταθερότητα, τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου.

Θα ήθελα να σας εκφράσω την ειλικρινή μου εκτίμηση και την εκτίμηση της Κυβέρνησής μου για τη μακρόχρονη στήριξή σας προς την Ελλάδα και τη διακομματική στήριξη της ελληνοαμερικανικής στρατηγικής σχέσης, από το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή η σχέση αναπτύσσεται διαχρονικά.

Είμαι υπερήφανος που ως Υπουργός Εξωτερικών υπέγραψα τις δύο Συμφωνίες MDCA και χαίρομαι ιδιαίτερα που τις βλέπω να υλοποιούνται.

Φυσικά, μετά την παρουσίασή μας, μπορούμε να συζητήσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα και δράττομαι της ευκαιρίας της παρουσίας σας σήμερα εδώ για να σας εξηγήσω την οπτική της Αθήνας και να ζητήσω τη συνέχιση της στήριξής σας».