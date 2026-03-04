Νίκος Δένδιας για Χρυσή Αυγή: Ιστορική δικαίωση για το Κράτος Δικαίου και τη Δημοκρατία

Ως ιστορικό σταθμό για την ελληνική δικαιοσύνη χαρακτήρισε ο Νίκος Δένδιας την τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου για τη Χρυσή Αυγή, εκφράζοντας την προσωπική του δικαίωση. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας υπενθύμισε τις πρωτοβουλίες που έλαβε το 2012 για την εξάρθρωση των ταγμάτων εφόδου, καθώς όπως επισήμανε η απόφαση αποδεικνύει ότι κανένα πολιτικό προκάλυμμα δεν νομιμοποιεί την εγκληματική δράση, αποτελώντας πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

Αναλυτικά η δήλωση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια:

Η τελεσίδικη και αμετάκλητη απόφαση του Εφετείου για τη Χρυσή Αυγή αποτελεί ιστορικό σταθμό για την Ελληνική Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα.

Η Δικαιοσύνη απέδειξε ότι κανένα πολιτικό πρόσχημα δεν μπορεί να καλύψει μια εγκληματική δράση. H δημοκρατική έννομη τάξη διαθέτει τα μέσα να προστατεύεται απέναντι σε εγκληματική οργάνωση που λειτουργεί υπό τον μανδύα κόμματος.

Προσωπικά, η απόφαση αυτή αποτελεί δικαίωση για τις προσπάθειές τις οποίες κατέβαλα, από τον Ιούνιο του 2012 ως Υπουργός Δημόσιας Τάξης της Κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου, να τεθεί τέλος στη δράση των ταγμάτων εφόδου μιας εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δεν περιοριζόταν στη διακήρυξη της ναζιστικής ιδεολογίας. Επεδίωκε να την επιβάλει στην πράξη μέσω της βίας.

Η πρωτοβουλία αυτή δεν υπήρξε εύκολη. Απαιτήθηκε όχι μόνο πολιτική βούληση, αλλά και υπέρβαση των επιφυλάξεων που προκαλούσε σε ορισμένους το γεγονός ότι επρόκειτο για κοινοβουλευτικό κόμμα.

Εκφράζω τη βαθιά ικανοποίησή μου για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Εκφράζω την εμπιστοσύνη μου στη Δικαιοσύνη ως απαραίτητο πυλώνα του Δημοκρατικού Πολιτεύματος.

Σηματοδοτεί παρακαταθήκη για την ελληνική δικαιϊκή τάξη και τις επόμενες γενιές.