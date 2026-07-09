Νίκος Δένδιας για τον θάνατο του Ιωάννη Τέντε: «Υπηρέτησε με αφοσίωση την Ελληνική Δικαιοσύνη»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του επίτιμου Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ιωάννη – Σπυρίδωνος Τέντε, κάνοντας λόγο για έναν εξέχοντα λειτουργό της Δικαιοσύνης, με τον οποίο, όπως ανέφερε, τον συνέδεε προσωπική φιλία και κοινή κερκυραϊκή καταγωγή.

Ολόκληρη η δήλωση του κ. Δένδια:

«Πληροφορήθηκα με βαθύτατη θλίψη την απώλεια του επίτιμου Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη – Σπυρίδωνος Τέντε, ενός εξέχοντος Λειτουργού της Θέμιδας.

Υπηρέτησε με αφοσίωση την Ελληνική Δικαιοσύνη, διαγράφοντας μια μακρά και διακεκριμένη πορεία, μέχρι το κορυφαίο αξίωμα του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Εμβληματική στο χώρο της Δικαιοσύνης προσωπικότητα, έχαιρε του σεβασμού και της αναγνώρισης του συνόλου του νομικού κόσμου της χώρας. Με τίμησε με την προσωπική του φιλία και μας συνέδεε η κοινή κερκυραϊκή μας καταγωγή.

Η Δάφνη και εγώ εκφράζουμε τα πιο βαθιά και ειλικρινή μας συλλυπητήριά στη σύζυγό του Λία, στην κόρη του Μαρία και στον γιο του Άρη, καθώς και στην ευρύτερη οικογένειά του, τους Λειτουργούς της Θέμιδας.»