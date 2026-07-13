Νίκος Δένδιας: Παρασημοφορήθηκε ο πιλότος που προσγείωσε το F-16 στη Ζάκυνθο

Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υποδέχθηκε σήμερα ο Υπουργός, Νίκος Δένδιας, τον Διοικητή της 335 Μοίρας της 115 Πτέρυγας Μάχης, Αντισμήναρχο (Ι) Γεώργιο Χατζόπουλο, προκειμένου να του εκφράσει την ευαρέσκεια της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας για την ηρωική του πράξη στον αέρα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, του Αρχηγού ΓΕΑ, καθώς και της ηγεσίας του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ).

Θερμά συγχαρητήρια για την ασφαλή προσγείωση του μαχητικού



Ο κ. Δένδιας εξέφρασε στον έμπειρο ιπτάμενο τα πιο θερμά του συγχαρητήρια για τον εξαιρετικό επαγγελματισμό, την παροιμιώδη ψυχραιμία και την αποφασιστικότητα που επέδειξε σε συνθήκες ακραίας πίεσης.

Ο Αντισμήναρχος κατάφερε να διατηρήσει τον απόλυτο έλεγχο και να προσγειώσει με απόλυτη ασφάλεια το μαχητικό αεροσκάφος F-16 που κυβερνούσε στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, παρά τη σοβαρότατη και επικίνδυνη βλάβη που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης, σώζοντας τόσο τον εαυτό του όσο και το υπερπολύτιμο αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας.

Fighter jet gear up crash landing at Zante airport today due to a hydraulics problem



Pilot ejected safely @AirNavRadar pic.twitter.com/MXMqemLNBV — Flight Emergency (@FlightEmergency) July 9, 2026

«Καθοριστικός ο ανθρώπινος παράγοντας στις Ένοπλες Δυνάμεις»



Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας εξήρε την προσωπικότητα και την ικανότητα του Έλληνα πιλότου, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα για το υψηλό φρόνημα των ελληνικών φτερών.



«Ο Αντισμήναρχος (Ι) Γεώργιος Χατζόπουλος αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της αυταπάρνησης που διακρίνει τους Έλληνες πιλότους. Η πράξη του αναδεικνύει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την κρίσιμη και καθοριστική σημασία που έχει ο ανθρώπινος παράγοντας στις Ένοπλες Δυνάμεις μας», υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας.