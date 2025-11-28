Νίκος Ευαγγελάτος: «Προσπαθούσα να καταλάβω αν η Τατιάνα και το παιδί ήταν καλά στο σπίτι»

Ο Νίκος Ευαγγελάτος μοιράστηκε στο “Mega Stories” και τη Δώρα Αναγνωστοπούλου τα όσα έζησε στον μεγάλο σεισμό της Αθήνας στις 7 Σεπτεμβρίου 1999, τότε που ο Εγκέλαδος χτύπησε την πρωτεύουσα με 5,9. «Αποφασίσαμε να κάνουμε την πρώτη εκπομπή. Δεν υπήρχε οπερατέρ, δηλαδή προσπαθήσαμε να βγάζουμε το ζωντανό στον αέρα με όσο το δυνατόν λιγότερους ανθρώπους γιατί ήταν άμεσος ο κίνδυνος του σεισμού.

Δεν είναι πολλά τα χρόνια πίσω, αλλά είναι τόσο μεγάλη η εξέλιξη της τεχνολογίας που σήμερα γίνεται ένας σεισμός και σε δευτερόλεπτα ξέρουμε το επίκεντρο και το πιθανότατο μέγεθος. Τότε, επειδή έπεσαν αμέσως οι επικοινωνίες, δεν είχαμε για ώρα εικόνα που βρίσκεται το πρόβλημα!

«Υπήρχε φόβος αν θα μας πέσει το ταβάνι στο κεφάλι»

Αυτό που έχω κρατήσει μέσα μου είναι ότι υπήρχε μία τρομερή παγωμάρα, τρόμος για όλο αυτό που είχε συμβεί και υπήρχε διαρκώς ένας φόβος για το αν θα μας πέσει το ταβάνι στο κεφάλι γιατί κούναγε συνέχεια. Το επίκεντρο ήταν στην Αττική, μιλάμε για πολύ λίγα χιλιόμετρα από την πλατεία Ομονοίας.

Ήταν και για μένα μία πολύ έντονη στιγμή γιατί τότε είχε γεννηθεί ο δεύτερος γιος μου, ήταν 10 Αυγούστου και δεν είχε κλείσει μήνα. Ήταν ένα παιδάκι το οποίο ήταν 25 ημερών, ένα βρεφάκι. Προσπαθούσα να καταλάβω αν η Τατιάνα και το παιδί ήταν καλά. Έχω διαγράψει από τη μνήμη μου πόσες μέρες μείναμε εκεί.

Είχα αφήσει το κινητό μου τηλέφωνο σε έναν συνεργάτη μου και θυμάμαι να βλέπω έναν άνθρωπο να μου κάνει ένα νόημα ότι στο σπίτι είναι καλά».