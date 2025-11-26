Σε έναν Πειραιά που μεγάλωσα, αθλήθηκα, δούλεψα και συνεχίζω να εργάζομαι ως προπονητής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μετά τις σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον τελευταίο χρόνο έχω αναλάβει τη Διεύθυνση Αθλητισμού ως εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος. Ο δήμαρχος Γιάννης Μώραλης μου εμπιστεύθηκε μία από τις πιο απαιτητικές θέσεις, που συνδέεται άμεσα με την καθημερινότητα του δημότη: τη λειτουργία των αθλητικών χώρων και την υλοποίηση προγραμμάτων άθλησης, σε μια περίοδο που, μετά την κατάργηση των ΝΠΔΔ, χρειάστηκε να ξαναστήσουμε από την αρχή τη σημερινή Διεύθυνση Αθλητισμού.

Γράφει ο Νίκος Γέμελος



Ο Πειραιάς είναι μια πόλη που ζει τον αθλητισμό. Ο συνδυασμός Πειραιάς Νικητής γεννήθηκε μέσα από ανθρώπους του αθλητισμού – από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού μέχρι τους αθλητές, τους προπονητές και τους παράγοντες που τον στελεχώνουν. Με καθημερινή προσπάθεια κρατάμε σε λειτουργία στάδια, κλειστά και ανοιχτά γήπεδα και γυμναστήρια, ώστε να έχει πρόσβαση κάθε πολίτης σε προγράμματα και δραστηριότητες. Πιστεύω ότι πρωταθλητισμός χωρίς μαζικό αθλητισμό δεν υπάρχει, όπως δεν υπάρχει υγεία χωρίς συστηματική σωματική δραστηριότητα.

Διαχειριζόμαστε μια πυκνά δομημένη πόλη, με λίγους ανοιχτούς χώρους και εγκαταστάσεις που έχουν κατασκευαστεί δεκαετίες πριν και είναι ενεργοβόρες και ευάλωτες σε βλάβες. Ανοίξαμε τα γήπεδα και τα γυμναστήρια των σχολείων, ανακουφίζοντας τα σωματεία από το άγχος της στέγης και δίνοντας ταυτόχρονα στον δημότη τη δυνατότητα να γυμναστεί κοντά στη γειτονιά του. Για μένα η φυσική ενεργοποίηση και η άσκηση είναι η πραγματική διάκριση και το «μετάλλιο» για όλους.

Ταυτόχρονα, φέραμε μεγάλους πρωταθλητές – όπως ο Μίλτος Τεντόγλου – και μετατρέψαμε δρόμους και πλατείες σε αθλητικές αρένες (beach volley, criterium κ.ά.). Με πνεύμα συμπερίληψης οργανώσαμε δράσεις γνωριμίας με τα σπορ, όπου παιδιά τυπικής ανάπτυξης προπονούνται μαζί με μαθητές των ειδικών σχολείων, όπως στην 1η Γιορτή Παιδιών Ειδικής Αγωγής. Φτάσαμε μέχρι τη

θάλασσα, θυμίζοντας ότι στη Ζέα έγιναν οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες Κολύμβησης, με το Piraeus Open Water 1896.

Σε συνεργασία με την ΠΑΕ Ολυμπιακός υλοποιήσαμε καλοκαιρινά camps εντελώς δωρεάν για τα παιδιά, στις αθλητικές εγκαταστάσεις του δήμου. Οι 22 διοργανώσεις του τελευταίου χρόνου δεν κόστισαν τίποτα στον δημοτικό προϋπολογισμό, καθώς χρηματοδοτήθηκαν μέσω ΟΧΕ, δεσμεύοντας πόρους ΕΣΠΑ αποκλειστικά για αθλητικές δράσεις.



Βρίσκομαι καθημερινά στους αθλητικούς χώρους, με γραφείο ανοιχτό για όλους. Συζητώ με συλλόγους, γονείς, αθλητές αλλά και ανθρώπους που δεν ανήκουν σε σωματεία και απλώς θέλουν να βάλουν την κίνηση στη ζωή τους. Δεσμεύομαι να αναβαθμίσω και να δημιουργήσω νέες υποδομές, γιατί ο Πειραιάς το αξίζει, τα παιδιά του Πειραιά το αξίζουν. Είμαι εδώ για να δουλέψω και μόνο να δουλέψω.