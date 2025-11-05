Νίκος Καραχάλιος: Η Μαρία Καρυστιανού με φώναξε και μου είπε να οργανώσουμε κίνημα

Διευκρινίσεις έδωσε ο Νίκος Καραχάλιος με αφορμή την ανάρτηση που έκανε πρόσφατα και συνδέθηκε με τη δημιουργία κόμματος υπό την Μαρία Καρυστιανού.



Μιλώντας στον ΑΝΤ1 είπε: «Το «Κ» στο ΚΥΜΑ είναι η κοινωνία που λέει κάντε κάτι. Ο κόσμος υποδεικνύει τη Μαρία Καρυστιανού ως αυτή που περνάει σαν κύμα από τον Μητσοτάκη. Δεν είναι μόνο μια μητέρα θύματος Τεμπών, η Μαρία συμβολίζει μια ιδέα, της δικαιοσύνης και της κάθαρσης». Όταν ρωτήθηκε για την διάψευση που έκανε η Μαρία Καρυστιανού περί της εμπλοκής της με το κίνημα ή κόμμα, ο κ. Καραχάλιος απάντησε: «η Μαρία πρώτα από όλα είναι άνθρωπος που έχει έντονα συναισθήματα μετά από αυτά που έχει βιώσει, ένιωσε τη δύναμη του κύματος και ένιωσα ότι κάπου αιφνιδιάστηκε».



«Το ΚΥΜΑ δεν ανήκει σε κανέναν, αν θέλει τα domain της τα δίνω αύριο» συνέχισε και αποκάλυψε ότι έχουν συναντηθεί 15-20 φορές μόνο τους τελευταίους 3 μήνες.



Είπε ακόμα: «Η Μαρία με φώναξε και μου είπε θέλω να προχωρήσουμε να οργανώσουμε το κίνημα, όχι το ΚΥΜΑ, που μπορεί να μετασχηματιστεί σε κόμμα και να πάμε στο κοινοβούλιο. Αυτό κάναμε κάποια στιγμή το καλοκαίρι κατ’ εντολή της Μαρίας, φωνάξαμε τα κανάλια και η πρόθεση ήταν να ανακοινωθεί ένα κόμμα. Καταλαβαίνω τους δισταγμούς της καθώς οι μισοί της λένε “προχώρα” και οι άλλοι μισοί “μην μπλέξεις με την πολιτική”. Κάνουν ένα λάθος, θα έπρεπε να της λένε να μην μπλέξει με κόμματα».

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι «δεν απαντώ ως εκπρόσωπος της Μαρίας αλλά ως ένας από τους πολλούς. Γι’ αυτό είπα ότι στο ΚΥΜΑ δεν εκφράζεται μόνο τα Τέμπη αλλά και το Μάτι. Το ΚΥΜΑ δεν πρέπει να το δούμε αποκλειστικά ως ζήτημα των Τεμπών».

Εκτίμησε ακόμα ότι: «η Μαρία Καρυστιανού μπορεί να κερδίσει με double score τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις εκλογές της Κυριακής αν τις προκήρυσσε. Γιατί την ώρα που θα κινηθεί η Μαρία, θα κινηθεί ο Σαμαράς και δευτερευόντως ο Τσίπρας».