Αίσθηση προκαλεί η δισκογραφική επιστροφή του Νίκου Καρβέλα, καθώς δύο από τα τραγούδια του νέου του άλμπουμ έχουν ήδη μπει στο μικροσκόπιο των τηλεοπτικών εκπομπών, με το όνομα της Άννας Βίσση να έρχεται στο επίκεντρο της συζήτησης.

Ο μουσικοσυνθέτης κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ με τίτλο «Σαλαμίνος 74, Ταμπούρια», μέσα από το προσωπικό του creative label NK Music, που ανήκει στο Panik Entertainment Group.

Ο δίσκος περιλαμβάνει 14 νέα τραγούδια σε ρεμπέτικους ήχους, τα οποία ερμηνεύει ο ίδιος. Ο τίτλος του άλμπουμ παραπέμπει στις ρίζες του δημιουργού, καθώς στα Ταμπούρια του Πειραιά γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1951.

Ανάμεσα στα τραγούδια που ξεχώρισαν είναι το «Φίδι», με τους ιδιαίτερα σκληρούς στίχους του να περιγράφουν την απογοήτευση ενός ανθρώπου που αισθάνεται προδομένος από κάποιον στον οποίο είχε προσφέρει απλόχερα τη στήριξή του.

Οι αναφορές στα χρήματα, στην πολυτελή ζωή, στην αχαριστία και στην προδοσία πυροδότησαν συζητήσεις σχετικά με το πρόσωπο που ενδεχομένως ενέπνευσε τον δημιουργό.

Η σύνδεση με την Άννα Βίσση και τα σχόλια του Γιώργου Λιάγκα

Το πρωί της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, ο Γιώργος Λιάγκας και οι συνεργάτες του στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 σχολίασαν δύο από τα νέα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα, το «Φίδι» και την «Προδοσία», με τον παρουσιαστή να συνδέει το περιεχόμενο των στίχων με την πρώην σύζυγο και επί χρόνια συνεργάτιδα του μουσικοσυνθέτη.

«Ο Νίκος Καρβέλας ηχογράφησε τα νέα του τραγούδια, που είναι ρεμπέτικα. Μας κάνουν εντύπωση το τραγούδι “Φίδι” και το τραγούδι “Προδοσία” που αν τα διαβάσεις, το μυαλό όλων, χωρίς να λέει το όνομα, είναι να τα έχει γράψει για την Άννα Βίσση», είπε αρχικά.

Μετά την προβολή των στίχων, ο Γιώργος Λιάγκας επανήλθε, εκφράζοντας τη δική του εκτίμηση για το περιεχόμενο των τραγουδιών.

«Δεν το λέει, αλλά το μυαλό όλων μας πάει… Εδώ μιλάει για έναν άνθρωπο που τον κουβάλαγε αυτός στις πλάτες του όταν έπεφτε, λέει ότι δεν ήξερα τόσα χρόνια ότι ήσουν φίδι και ότι τρελάθηκες με τα λούσα, τα σαλόνια και τα λεφτά… Δηλαδή, τι; Να γράψει φίδι και σε παρένθεση Άννα Βίσση;

Είναι στίχοι ενός πολύ πληγωμένου και τσαντισμένου ανθρώπου, αν οι στίχοι αυτοί πάνε στην Άννα Βίσση. Είναι βιωματικός ο δίσκος, λέει ότι το φίδι με πρόδωσε, ότι πήγε στα λούσα, τι δεν καταλαβαίνετε;».

Πάντως, στους επίμαχους στίχους δεν κατονομάζεται η Άννα Βίσση, ενώ ο Νίκος Καρβέλας δεν έχει επιβεβαιώσει ότι τα συγκεκριμένα τραγούδια αναφέρονται στην ίδια.