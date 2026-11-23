Νέες πληροφορίες για τη σχέση του Νίκου Καρβέλα με την Άννα Βίσση, αλλά και για τη νέα τραγουδίστρια που φαίνεται να έχει μπει στη ζωή του, έφερε αποκαλύπτει η Τζώρτζια Συρίχα. Η δημοσιογράφος μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του MEGA, αποκαλύπτοντας πως οι σχέσεις του γνωστού μουσικοσυνθέτη με την Άννα Βίσση παραμένουν ψυχρές, μετά την κόντρα που έγινε γνωστή το προηγούμενο διάστημα.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον στράφηκε και σε μια νέα γυναικεία παρουσία στον επαγγελματικό κύκλο του Νίκου Καρβέλα. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η δημοσιογράφος πρόκειται για μια νεαρή τραγουδίστρια από την Κύπρο, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει τη συνεργασία της με τον μουσικοσυνθέτη.

«Οι σχέσεις είναι παγωμένες. Εγώ όμως θα σας πω και θα σας ανακοινώσω τη νέα μούσα του Νίκου Καρβέλα. Είναι ένα κορίτσι μελαχρινό, Κύπρια. Αυτή είναι η Αφροδίτη Χατζημηνά. Είναι η κοπέλα που μας άρεσε στο «Your Face Sounds Familiar». Έχουν ήδη μπει μέσα στο στούντιο, γράφουν τα πρώτα τραγούδια», είπε χαρακτηριστικά η Τζώρτζια Συρίχα.