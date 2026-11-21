Για τη δημοσιότητα που συνοδεύει την προσωπική του ζωή, αλλά και για τη σχέση του με τον γιο του, μίλησε ο Νίκος Κουρής στην εκπομπή «For You», το Σάββατο 21 Νοεμβρίου.

Ο γνωστός ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι τα δημοσιεύματα που αφορούν την προσωπική του ζωή δεν τον ενοχλούν, καθώς όλα αυτά τα χρόνια έχει επιλέξει να απασχολεί τα Μέσα κυρίως μέσα από την επαγγελματική του πορεία.

Έχοντας συμπληρώσει τρεις δεκαετίες στον χώρο της υποκριτικής, ο Νίκος Κουρής εξήγησε ότι έχει πλέον εξοικειωθεί με τη δημόσια έκθεση και θεωρεί αναπόφευκτο το ενδιαφέρον για την προσωπική ζωή ενός αναγνωρίσιμου προσώπου.

Νίκος Κουρής: «Δεν έχω χρησιμοποιήσει τα Μέσα για να φανώ»

«Το δέχομαι πια απόλυτα, όπως όλοι μας που κάνουμε αυτή τη δουλειά. Το δέχομαι ως αυτονόητο επόμενο. Δηλαδή είναι αυτονόητο ότι θα ασχοληθούν μαζί σου όπως και να’ χει. Επειδή είμαι και πάρα πολλά χρόνια σε αυτή τη δουλειά -30 χρόνια- έχω μεγάλη εμπειρία πια με τη δημόσια εικόνα μου», ανέφερε αρχικά.

Ο ηθοποιός σημείωσε ότι, πέρα από τον γάμο και το διαζύγιό του, δεν θεωρεί πως έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τη δημοσιότητα με ζητήματα της προσωπικής του ζωής.

«Δεν με πειράζει καθόλου. Δεν με ένοιαζε ποτέ πολύ και δεν έχω ασχοληθεί με αυτά. Δεν με ενδιαφέρει γιατί δεν έχω χρησιμοποιήσει τα Μέσα για να φανώ. Δηλαδή μιλάω για τη δουλειά μου, δεν έχω κάνει σκάνδαλα. Δεν χρησιμοποιώ τα πράγματα, ούτε τους ανθρώπους, ούτε τον εαυτό μου αλλιώς από αυτό που είμαι», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η περηφάνια για τον γιο του και οι σπουδές στη Βιολογία

Στη συνέχεια της συνέντευξης, ο Νίκος Κουρής αναφέρθηκε στα πρώτα του βήματα στην υποκριτική και στις αντιδράσεις των γονιών του όταν αποφάσισε να ακολουθήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα.

«Κανείς δεν θέλει το παιδί του να γίνει ηθοποιός. Εγώ δηλαδή δεν θα ήθελα. Αλλά αν εκείνος θέλει…», σχολίασε.

Μιλώντας για τον γιο που έχει αποκτήσει με την Έλενα Τοπαλίδου, αποκάλυψε ότι σπουδάζει Βιολογία και δεν έκρυψε τη χαρά του για την πορεία του.

«Σπουδάζει Βιολογία. Είναι πολύ ενθουσιασμένος, του αρέσει πολύ. Εγώ είμαι χαρούμενος που ειναι χαρούμενος και που τα κατάφερε. Χάρηκα πολύ που πέρασε στο πανεπιστήμιο γιατί τον εκτιμώ πολύ, μου άρεσε ο τρόπος που το έκανε, γιατί είναι πολύ κουλ και έχει πολύ ωραίο μυαλό, δεν αγχώνεται για λάθος πράγματα», είπε με περηφάνια.

Ο Νίκος Κουρής αναφέρθηκε και στη σχέση που έχει με τον γιο του, εξηγώντας ότι επιθυμεί, πέρα από πατέρας, να είναι και φίλος του, στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό. «Θες να είναι φίλος σου, στον βαθμό που μπορείς ως πατέρας», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας παράλληλα πόσο σημαντική είναι για εκείνον η άποψη του παιδιού του: «Η γνώμη του είναι πολύ σημαντική για εμένα».