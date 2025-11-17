Νίκος Κουρής: Τα προσωπικά μου δεν έχουν καμία σημασία στη δημόσια εικόνα μου»

Ο Νίκος Κουρής μίλησε στην κάμερα της εκπομπής “Breakfast@Star” για τα προσωπικά του, δηλαδή βασικά δεν μίλησε και πολύ, αφού όπως είπε δεν έχουν να κάνουν με τη δημόσια εικόνα του. «Δεν θέλω να μιλήσω τώρα για τα προσωπικά μου, γιατί δεν έχουν πολύ σημασία. Εννοώ στη δημόσια εικόνα μου καμία. Απλά, ναι, είμαι πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ».

Ο ηθοποιός χώρισε με την Έλενα Τοπαλίδου το 2024 και λίγο αργότερα σε δηλώσεις του είχε πει: «Δεν έχω χορτάσει από έρωτα, ίσα - ίσα. Τώρα ξεκινάω να τρώω. Είμαι στο πρώτο πιάτο ακόμη και έχω άλλα δέκα. Ο έρωτας είναι το πιο μυστηριώδες πράγμα. Ό,τι έρθει, λοιπόν».

Ξανά παρουσιαστής

Πριν από μερικά χρόνια ο ηθοποιός είχε παρουσιάσει το τηλεπαιχνίδι “Δες και βρες” στην ΕΡΤ1. Άραγε θα σκεφτόταν ποτέ να επιστρέψει στην τηλεόραση πάλι ως οικοδεσπότης ενός τηλεπαιχνιδιού; Και αν ναι, θα έπαιρνε την πρωτοβουλία να βρει ο ίδιος μια ιδέα που του αρέσει από το εξωτερικό και να την “πουλήσει” στον διευθυντή ενός καναλιού; «Είναι τώρα κανένα χρόνο που σκέφτομαι ότι αν έχω μια ιδέα -και έχω μια ιδέα- ή δύο ή τρεις, μπορώ να το εκκινήσω αυτό το πράγμα.

Να χτυπήσω δηλαδή μια πόρτα και να πω “έχω αυτήν την ιδέα”. Προσανατολίζομαι προς τα εκεί. Εύχομαι να το κάνω. Αν το κάνω, θα είναι μια αρχή. Και άμα γίνει η αρχή, μετά δεν ξέρεις ποτέ», ειπε ο Κουρής και κάτι μας λέει πως πολύ σύντομα θα τον δούμε και πάλι να παρουσιάζει κάτι από τη συγκεκριμένη τυπολογία προγράμματος.