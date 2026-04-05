Νίκος Μακρόπουλος: «Έχω σκοπό να δουλέψω μέχρι τα 85 και μετά θα σταματήσω για να κάνω τη ζωή μου»

Ο Νίκος Μακρόπουλος ήταν καλεσμένος στην «Αστερόσκονη» του Action 24 και μίλησε στον Νίκος Γρίτσης για την καριέρα του, την προσωπική του ζωή, αλλά και το τι θα έλεγε στον εαυτό του 20 χρόνια νωρίτερα! «Αν είχα μπροστά μου τον Νίκο Μακρόπουλο πριν από 20 χρόνια δεν θα είχα να του πω πολλά πράγματα γιατί ό,τι έκανα, το αγαπάω. Και τα λάθη μου και τα σωστά μου. Εγώ είμαι τα λάθη μου, εγώ και τα σωστά μου όπως λέω σε ένα τραγούδι μου. Αγαπάω τον εαυτό μου, όσο εγωίστικο κι αν ακούγεται αυτό. Τον αγάπησα πάρα πολύ γρήγορα και εκεί σώθηκα. Ο χαρακτήρας του καθενός μας είναι η μοίρα μας έτσι κι αλλιώς. Αυτός ήμουν, δεν γινόταν να κάνω κάτι διαφορετικό. Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, πάλι νομίζω τα ίδια θα έκανα».

«Στη δουλειά μας δεν δικαιούσαι να είσαι στεναχωρημένος»

«Πρόσφατα πέρασα μία ασθένεια, κόλλησα έναν ιό, ο οποίος από βρογχίτιδα, γύρισε σε πνευμονία. Καταστροφή για έναν άνθρωπο, πόσω μάλλον για έναν τραγουδιστή. Στεναχωρέθηκα που μετά από 40 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά θα έκλεινε το μαγαζί και θα έχαναν το μεροκάματό τους 150 άνθρωποι. Εμείς κάνουμε μία δουλειά που είναι περιορισμένων εμφανίσεων πλέον, άρα το κάθε μεροκάματο, γιατί με μεροκάματο λειτουργεί η δουλειά μας, το κάθε μεροκάματο έχει αξία και σημασία για κάποιον άνθρωπο, για την οποιοδήποτε οικογένεια που δουλεύει μαζί μας. Ένα μαγαζί για να δουλέψει χρειάζονται 150-200 άνθρωποι, οι οποίοι θα πρέπει να λειτουργήσουν για να γίνει όλος αυτός ο κύκλος.

Αλλά δεν στεναχωρέθηκα μόνο για αυτούς, στεναχωρέθηκα και για αυτούς που μου γράφανε στα μηνύματά τους: όχι, ρε φίλε, ερχόμαστε από Ρόδο, από Κω και έχουμε κάνει εισιτήρια, έχουμε κλείσει ξενοδοχεία για να σε ακούσουμε. Ζητώ ειλικρινά ταπεινά συγγνώμη, αλλά δεν μπορούσα γιατί ήταν πέρα από τις δυνατότητες μου. Για αυτό λοιπόν και έχω αυτή τη διάθεση κάθε φορά, για αυτό είμαι πάντα χαρούμενος, γιατί πραγματικά κάνω μια δουλειά που είναι ευλογημένη, όπου δεν δικαιούσαι φίλε να είσαι στεναχωρημένος, ούτε να βαριέσαι και να κουράζεσαι διαφορετικά, κάτσε σπίτι σου και κάνε κάτι άλλο. Εγώ έχω σκοπό να δουλέψω μέχρι τα 85 και μετά θα σταματήσω για να κάνω τη ζωή μου».

Η οικογένεια

«Η αδυναμία που έχω στον Τάσο είναι για την ποιότητά του. Είναι ευγενής ο Τάσος. Είναι διαφορετικός όχι γιατί είναι παιδί μου, είναι διαφορετικός. Η Γιούλη, τι να πω… Μόνο καλές κουβέντες έχω να πω για αυτόν τον άνθρωπο. Είναι το άλλο μου μισό στη ζωή μου. Ανέχτηκε, δέχτηκε, τις παραξενιές μου, συμπορευτήκαμε γιατί υπάρχει αλληλοσεβασμός και αλληλοεκτίμηση.

Από τη μέρα που γνωριστήκαμε, μέχρι τα 15-16 χρόνια που είμαστε μαζί, πόσα είμαστε, έχω χάσει πια τον λογαριασμό, συμπορευόμαστε, αν και μεγάλη η διαφορά της ηλικίας μας, συμπορευόμαστε άριστα. Δεν μπορώ να σκεφτώ και να φανταστώ τη ζωή μου εγώ χωρίς τη Γιούλη. Είμαι απόλυτα δεμένος με αυτήν την γυναίκα. Θα της αφιέρωνα από το «Έχω έρωτα μαζί σου» μέχρι το «Σου έχω αγάπη μεγάλη».