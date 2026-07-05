Νίκος Μάνεσης: «Καλό καλοκαίρι και... καλά μυαλά!» - Το σχόλιο για τα μπουγέλα πριν το φινάλε
Ο Νίκος Μάνεσης αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές για το καλοκαίρι, σχολιάζοντας με χιούμορ τα μπουγέλα που έπεσαν στο φινάλε της εκπομπής.
Με γιορτινή διάθεση και ζωντανή μουσική ολοκληρώθηκε η φετινή σεζόν για το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση», με τον Νίκο Μάνεση να αποχαιρετά τους τηλεθεατές από τη μαρίνα της Γλυφάδας.
Στο τελευταίο επεισόδιο της χρονιάς, δίπλα στον παρουσιαστή βρέθηκαν η Έλενα Χαραλαμπούδη, ο Λευτέρης Πανταζής, ο Γιώργος Θαναηλάκης, ο Μελέτης Ηλίας και ο Θανάσης Βισκαδουράκης, ενώ τη μουσική της εκπομπής ανέλαβε ο Κώστας Σαφέτης.
Το σχόλιο που έκλεψε την παράσταση
Λίγο πριν ολοκληρωθεί η εκπομπή, ο Νίκος Μάνεσης αναφέρθηκε με χιούμορ στα μπουγέλα που είχαν προηγηθεί κατά τη διάρκεια των διαφημιστικών διαλειμμάτων, σχολιάζοντας:
«Να μην διακόπτουμε το γλέντι, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται σε όλο το διάλειμμα. Ήδη έπεσαν και κάποια μπουγέλα. Όταν είμαστε ζωντανά, για να γίνει και viral. Στη διάρκεια του διαλείμματος; Πόση ανοησία Θεέ μου; Τσάμπα το νεράκι κι έχουμε και λειψυδρία.»
Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής ευχήθηκε σε όλους ένα όμορφο καλοκαίρι, κλείνοντας τη σεζόν με το δικό του χαρακτηριστικό ύφος.
«Καλό καλοκαίρι και καλά μυαλά»
Ο Νίκος Μάνεσης αποχαιρέτησε το τηλεοπτικό κοινό λέγοντας:
«Καλό καλοκαίρι και καλά μυαλά! Σας ευχαριστώ όλους, πάμε γερά!»
Έτσι έπεσε η αυλαία για τη φετινή τηλεοπτική χρονιά, με την εκπομπή να ολοκληρώνεται σε γιορτινό κλίμα και τον παρουσιαστή να δίνει ραντεβού με τους τηλεθεατές για τη νέα σεζόν.