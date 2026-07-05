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Νίκος Μάνεσης: «Καλό καλοκαίρι και... καλά μυαλά!» - Το σχόλιο για τα μπουγέλα πριν το φινάλε

Ο Νίκος Μάνεσης αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές για το καλοκαίρι, σχολιάζοντας με χιούμορ τα μπουγέλα που έπεσαν στο φινάλε της εκπομπής.

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Με γιορτινή διάθεση και ζωντανή μουσική ολοκληρώθηκε η φετινή σεζόν για το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση», με τον Νίκο Μάνεση να αποχαιρετά τους τηλεθεατές από τη μαρίνα της Γλυφάδας.

Στο τελευταίο επεισόδιο της χρονιάς, δίπλα στον παρουσιαστή βρέθηκαν η Έλενα Χαραλαμπούδη, ο Λευτέρης Πανταζής, ο Γιώργος Θαναηλάκης, ο Μελέτης Ηλίας και ο Θανάσης Βισκαδουράκης, ενώ τη μουσική της εκπομπής ανέλαβε ο Κώστας Σαφέτης.

Το σχόλιο που έκλεψε την παράσταση

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η εκπομπή, ο Νίκος Μάνεσης αναφέρθηκε με χιούμορ στα μπουγέλα που είχαν προηγηθεί κατά τη διάρκεια των διαφημιστικών διαλειμμάτων, σχολιάζοντας:

«Να μην διακόπτουμε το γλέντι, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται σε όλο το διάλειμμα. Ήδη έπεσαν και κάποια μπουγέλα. Όταν είμαστε ζωντανά, για να γίνει και viral. Στη διάρκεια του διαλείμματος; Πόση ανοησία Θεέ μου; Τσάμπα το νεράκι κι έχουμε και λειψυδρία.»

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής ευχήθηκε σε όλους ένα όμορφο καλοκαίρι, κλείνοντας τη σεζόν με το δικό του χαρακτηριστικό ύφος.

«Καλό καλοκαίρι και καλά μυαλά»

Ο Νίκος Μάνεσης αποχαιρέτησε το τηλεοπτικό κοινό λέγοντας:

«Καλό καλοκαίρι και καλά μυαλά! Σας ευχαριστώ όλους, πάμε γερά!»

Έτσι έπεσε η αυλαία για τη φετινή τηλεοπτική χρονιά, με την εκπομπή να ολοκληρώνεται σε γιορτινό κλίμα και τον παρουσιαστή να δίνει ραντεβού με τους τηλεθεατές για τη νέα σεζόν.

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