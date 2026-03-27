Νίκος Μουτσινάς: «Ήθελα να κάνω ένα τηλεπαιχνίδι για να μην έχω το είπες, είπα, γνώμη, γιατί, κόντρα»

Ο Νίκος Μουτσινάς μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» για την επιστροφή του στην τηλεόραση με το τηλεπαιχνίδι «Lingo» που κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 29/3 στις 18.25 στο STAR και για ποιον λόγο είπε το ναι σε αυτή την πρόταση. «Είχα πάρει απόφαση έτσι κι αλλιώς, αν κάνω τηλεόραση πάλι, να κάνω ένα τηλεπαιχνίδι. Δεν το ’χω ξανακάνει ποτέ. Οπότε λέω κάνε κάτι που δεν έχεις κάνει.

Είμαι σε μία διάθεση στη ζωή μου, είμαι χαρούμενος, είναι τα πράγματα ωραία, έχω κέφι. Ήθελα να κάνω ένα τηλεπαιχνίδι για να μην έχω επαφή με το είπες, είπα, γνώμη, γιατί, κόντρα, μόντρα, τόντρα. Οπότε δεν είχα λόγο να πω όχι, μ’ άρεσε πάρα πολύ το παιχνίδι. Τρελάθηκα δηλαδή».

«Είναι σαν να παίζω με τους φίλους μου»

«Ψάχναμε πολλά χρόνα την ευκαιρία να συνεργαστούμε με το STAR. Είναι όλοι χαρούμενοι, είμαι εγώ πολύ χαρούμενος, οπότε ερχόμαστε και γίνεται κάτι πολύ ωραίο. Υπάρχει κούραση, προφανώς, γιατί είναι αρκετές οι ώρες, αλλά με κάποιον τρόπο, κάτι λίγο από δω, μία πλάκα από κει, έρχονται οι παίκτες, είναι επίσης πολύ ευδιάθετοι για όλο αυτό, οπότε λες τι ωραία, θα περάσω κάποιες ώρες με τους φίλους μου!

Η διάδραση με τον κόσμο ήταν επίσης ένα κομμάτι το οποίο ήθελα πάρα πολύ, γιατί ερχόμουν σε επαφή μαζί τους στις περιοδείες και στο θέατρο, ενώ κάποιες φορές είχα κοινό και στο «Καλό Μεσημεράκι» αλλά γενικά οι εκπομπές ήταν εκεί, μεταξύ μας. Οπότε ήθελα πάρα πολύ και αυτή τη σχέση που έχει αναπτυχθεί μες στα χρόνια να τη ζήσω και από κοντά. Νιώθουν ότι με ξέρουν, υπάρχει μία οικειότητα και από τα χρόνια. Οπότε είναι όντως σαν να έρχονται «γνωστοί» μου για να παίξουμε κι αυτό είναι ωραίο».