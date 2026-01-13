Νίκος Μουτσινάς: «Στην Ελλάδα η υιοθεσία είναι δύσκολη - Προτιμούν τα παιδιά να είναι στα ιδρύματα»

Για την προσπάθειά του να δημιουργήσει οικογένεια μίλησε ο Νίκος Μουτσινάς σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό ΟΚ. «Ήταν μια προσπάθεια που κράτησε γύρω στα τέσσερα χρόνια όπου συνέβησαν διάφορα στραβά. Αν είχαν γίνει αλλιώς, τώρα θα ήμουν εδώ με τα παιδιά μου», αποκάλυψε ο ηθοποιός!

«Το ζητούμενό μου είναι να είμαι ελεύθερος»

«Θα ήθελα δύο παιδιά. Κάποια στιγμή όμως σε αυτά τα τέσσερα χρόνια, στο τέλος δηλαδή, συνειδητοποίησα ότι το ζητούμενό μου είναι να είμαι ελεύθερος, και το να κάνεις οικογένεια δεν εμπεριέχει ακριβώς την ελευθερία, όπως τουλάχιστον θέλω εγώ να τη βιώσω. Άρα είναι κόντρα σε αυτό που ζητάω και για αυτό δεν συνέβαινε. Μας προστατεύουμε πολλές φορές ακόμα κι αν δεν γίνει κάτι που θέλουμε. Δηλαδή “κάθε εμπόδιο για καλό”, που έλεγε και η μάνα μου και μου ανέβαινε το αίμα στο κεφάλι».

«Υπάρχει αφροντισιά προς τον άνθρωπο»

Ο Μουτσινάς αναφέρθηκε επίσης και στο σύμφωνο συμβίωσης που είχε υπογράψει με τη Μαίρη Συνατσάκη. «Για αυτό τον λόγο έγινε, δεν ήταν έρωτας. Στην Ελλάδα επειδή η υιοθεσία έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη, η αίσθησή μου είναι ότι προτιμούν τα παιδιά να τα έχουν στα ιδρύματα, κάτι πάρα πολύ άσχημο. Γενικά υπάρχει μια αφροντισιά προς τον άνθρωπο. Στο εξωτερικό το κάνουν πιο εύκολο, αλλά δεν έφτασα μέχρι εκεί».