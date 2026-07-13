Νίκος Μπελαβίλας για το παλαιό κτίριο του Μπάντμιντον: «Ώρα να φύγει οριστικά από τη μέση»

Ολοσχερώς φαίνεται να έχει καταστραφεί το παλαιό κτίριο του Θεάτρου Μπάντμιντον από την πυρκαγιά που ξέσπασε εκεί εχθές το βράδυ (12/7). Το κτίριο παρά τις προσπάθειες της Πυροσβεστικής βρισκόταν επί ώρες τυλιγμένο στις φλόγες, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει μέρος της οροφής αλλά και να πνιγεί η γύρω περιοχή στους καπνούς.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς, με αυτόπτες μάρτυρες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ant1, να αναφέρουν ότι λίγα λεπτά πριν ξεσπάσει η φωτιά, είδαν να εξέρχεται από το κτίριο ομάδα αγνώστων. Παράλληλα στο ίδιο ρεπορτάζ, κάτοικοι σημείωναν πως το ακίνητο είναι εδώ και χρόνια παρατημένο.

Με αφορμή αυτά τα γεγονότα, σήμερα με ανάρτησή του στο Facebook, ο Νίκος Μπελαβίλας, καθηγητής Πολεοδομίας και Ιστορίας της πόλης στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (και ο οποίος είναι μεταξύ των προσώπων που πλαισιώνουν το Εθνικό Συμβούλιο της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα), υπενθυμίζει πως το εν λόγω ακίνητο θα έπρεπε εδώ και χρόνια να έχει κατεδαφιστεί, σύμφωνα και με σχετικές αποφάσεις που έχει εκδώσει το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«Κάηκε -ελπίζουμε ολοσχερώς- στου Ζωγράφου ένα από τα κορυφαία αυθαίρετα ολυμπιακά ακίνητα. Το Μπάντμιντον, κατασκευάστηκε από την "Αθήνα 2004" στον καταπράσινο πυρήνα του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή, παραβιάζοντας κάθε διάταξη της τότε πολεοδομικής νομοθεσίας, εμφανιζόμενο ως προσωρινό "λυόμενο". Παρέμεινε, ωστόσο, στη θέση του επί είκοσι χρόνια, παρά τις επανειλημμένες αποφάσεις του ΣτΕ που διέτασσαν την κατεδάφισή του.

Την ευθύνη για αυτή την κατάσταση φέρουν οι διαβόητες διαδοχικές εταιρείες, οι μεσίτες εκποίησης δημόσιας γης με όρους λεηλασίας: πρώτα η "Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε." και στη συνέχεια η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ).

Ώρα να φύγει οριστικά από τη μέση».