Νίκος Οικονομόπουλος: Η αθόρυβη δωρεά των 10.000€ για το χειρουργείο ενός μικρού παιδιού

Ο Νίκος Οικονομόπουλος είναι γνωστός για το φιλανθρωπικό του έργο που μάλιστα φροντίζει να το κάνει μακριά από τις κάμερες και να μην το διατυμπανίζει διότι για εκείνον είναι στάση ζωής και όχι μια πράξη για να αποκτήσει δημοσιότητα ή followers.

Τώρα ο τραγουδιστής στάθηκε στο πλευρό του μικρού Γιωργάκη που έδινε μάχη για να σώσει το χέρι του, όμως η οικογένειά του δεν είχε τα χρήματα που απαιτούνταν. Έγινε δημόσια έκκληση για να μαζευτούν χρήματα και ο κόσμος ανταποκρίθηκε, όμως υπολείπονταν ακόμη 10.000€. Μόλις το έμαθε ο Οικονομόπουλος προσέφερε αμέσως και δίχως δεύτερη σκέψη όλο το χρηματικό ποσό δίνοντας μεγάλη χαρά στη μητέρα του παιδιού.

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Η ανάρτηση στο Instagram από την Παιδική Χαρά ανέφερε συγκεκριμένα: «Μην κάνετε άλλες καταθέσεις. Η ανάγκη για τον Γιωργάκη από την Αθήνα έχει καλυφθεί. Για κάποιο λόγο γίναν όλα… Γιατί υπάρχουν ιστορίες που δεν γράφονται μόνο με γεγονότα. Γράφονται με ανθρώπους. Μόλις 3 ημέρες χρειάστηκαν. 3 ημέρες γεμάτες αγωνία, κοινοποιήσεις, μηνύματα, προσευχές, μικρά και μεγάλα θαύματα προσφοράς. Και σήμερα μπορούμε να πούμε με χαρά και συγκίνηση πως ο στόχος επετεύχθη. Τα χρήματα για το εξειδικευμένο χειρουργείο του μικρού Γιωργάκη, αλλά και για ολόκληρο το θεραπευτικό του πλάνο, συγκεντρώθηκαν. Από σήμερα, η μητέρα του δεν χρειάζεται να αναρωτιέται πώς θα καταφέρει να σώσει το χεράκι του παιδιού της. Μπορεί να αφιερώσει όλη της τη δύναμη εκεί που πραγματικά χρειάζεται. Στον Γιωργάκη. Αλλά επειδή όλα για κάποιον λόγο γίνονται…

Ήταν φαίνεται μοιραίο ο Νίκος Οικονομόπουλος να μάθει για τον μικρό μας ήρωα. Δεν ρώτησε αν περισσεύουν λίγα. Ρώτησε απλώς πόσα υπολείπονται. Δεν υπολόγισε το ποσό. Δεν αναζήτησε δημοσιότητα. Έκανε αυτό που κάνουν οι άνθρωποι με μεγάλη καρδιά. Πολύ αργά τη νύχτα, κατέθεσε ολόκληρο το ποσό που υπολειπόταν, 10.000€, κλείνοντας οριστικά την οικονομική εκκρεμότητα και, μαζί με αυτήν, έναν τεράστιο κύκλο αγωνίας για μια μητέρα που δίνει καθημερινά τη μάχη μόνη της. Η αλήθεια είναι πως δεν ήταν η πρώτη φορά. Το έχει κάνει και στο παρελθόν, αθόρυβα, με σεβασμό και με πολλή αγάπη, χωρίς να επιδιώκει προβολή. Το γνωρίζουμε γιατί οι ίδιοι οι γονείς μάς έχουν μεταφέρει, ιστορίες στήριξης που έλαβαν από εκείνον στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής τους.

Και ίσως αυτό να είναι το πιο σπουδαίο απ' όλα. Να μπορεί κάποιος να κάνει τόσο μεγάλο καλό, χωρίς να αισθάνεται την ανάγκη να το διαφημίσει. Τέτοιες πράξεις δεν αλλάζουν μόνο τη ζωή ενός παιδιού. Μας θυμίζουν και σε όλους εμάς πόση δύναμη μπορεί να έχει η αληθινή ανθρωπιά. Ένα τεράστιο ευχαριστώ λοιπόν σε κάθε έναν από εσάς. Σε όσους προσφέρατε από το υστέρημά σας.

φωτογραφία Instagram

Σε όσους κοινοποιήσατε. Σε όσους στείλατε μια ευχή, μια προσευχή, έναν καλό λόγο. Αυτό είναι η Παιδική Χαρά. Μια μεγάλη οικογένεια ανθρώπων που πιστεύει ότι κανένα παιδί δεν πρέπει να στερείται την ευκαιρία για μια καλύτερη ζωή επειδή δεν υπάρχουν τα χρήματα».