Νίκος Παππάς: Ανοιχτό και το θέμα της ηγεσίας ενόψει της νέας συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής

Με ανοιχτό ακόμη και το θέμα της ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ προσέρχεται το κόμμα στη νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής στις 11 Ιουλίου, όπως άφησε να εννοηθεί ο Νίκος Παππάς.

Μιλώντας στο OPEN, ο κ. Παππάς έστειλε σαφές μήνυμα προς την ηγεσία, τονίζοντας ότι «είναι ώρα να μιλήσει ο κ. Φάμελλος», ενώ υπογράμμισε την ανάγκη να ανοίξει μια ουσιαστική συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ θα διεκδικήσει με αξιώσεις το επόμενο εκλογικό αποτέλεσμα.

Ερωτηθείς αν θα μπορούσε να τεθεί ακόμη και θέμα συλλογικής ηγεσίας, σημείωσε πως «είναι κάτι που δεν πρέπει να αποκλείσουμε», δίνοντας έτσι το στίγμα των διεργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο εσωτερικό του κόμματος.

Ο Νίκος Παππάς υποστήριξε ότι υπήρξαν κρίσιμα δεδομένα που δεν αξιολογήθηκαν επαρκώς από την ηγεσία, ενώ αναφερόμενος στην πρόσφατη παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα στον ALPHA, σημείωσε ότι η τοποθέτησή του «ξεκαθαρίζει κάποια πράγματα» και καθιστά επιτακτική την ανάγκη επικαιροποίησης της στρατηγικής στη συνεδρίαση της 11ης Ιουλίου.

«Πρέπει να βρεθεί μια λύση που να ανατρέψει την παρούσα εικόνα και αυτό απαιτεί λογικές τομής», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «με την παρούσα διάταξη δυνάμεων δεν μπορεί να γίνει ανάταξη».