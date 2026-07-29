Νίκος Πολυδερόπουλος: Η φωτογραφία με τον γιο του αγκαλιά που… λιώνει το Instagram

Ο Νίκος Πολυδερόπουλος ήθελε πάρα πολύ να κάνει ένα παιδί και να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια. Προέρχεται και εκείνος από μια μεγάλη και πολύ δεμένη οικογένεια και αυτό ήθελε να κάνει και ο ίδιος.

Στο πρόσωπο της Βαλασίας Συμιακού βρήκε τη σύντροφο που θα μπορούσε να κάνει το επόμενο βήμα και εκείνη στον Νίκο Πολυδερόπουλο ανακάλυψε τον άντρα που ήθελε για πατέρα των παιδιών της.

Πριν από 6 μήνες (29/01/26) το ζευγάρι έφερε στον κόσμο το πρώτο του μωράκι και έκτοτε ο ηθοποιός ζει την κάθε μέρα του σαν να είναι μοναδική. Καθημερινά βρίσκει χρόνο για να τον αφιερώνει αποκλειστικά στον γιο του, γιατί δεν θέλει να χάσει καμία από αυτές τις πολύτιμες στιγμές που ζει ένα γονιός με το παιδί του, ειδικά όταν είναι στις πρώτες φάσεις της ζωής του.

Σπάνια δε, μοιράζεται κάποιες από αυτές τις στιγμές με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram. «Το δωμάτιο όπου δημιουργούνται οι πιο όμορφες αναμνήσεις μας», έγραψε στη νέα του ανάρτηση και μας έδειξε τις αγκαλιές που κάνει με το μωρό του.