Νίκος Πουρσανίδης: «Στην Ελλάδα όταν σε παίρνουν σε δουλειά φέρονται λες και σου κάνουν χάρη»

Ο Νίκος Πουρσανίδης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή “Καλύτερα Αργά” και μίλησε με την Αθηναΐδα Νέγκα για την εμπειρία που είχε όταν εργάστηκε στο εξωτερικό. Αναφέρθηκε στο πόσο οι άνθρωποι έξω είναι δοτικοί και όταν σε θέλουν, σου το δείχνουν, σε αντίθεση με την Ελλάδα που είναι σαν να σου κάνουν χάρη όταν σε παίρνουν σε μια δουλειά!

«Ήταν μεγάλη μου χαρά το ότι εργάστηκα έξω, γιατί έχουν κι άλλο ένα πράγμα το οποίο το κάνουν και είναι πολύ σπάνιο στην Ελλάδα, το ότι είναι δοτικοί. Αυτό το λέω πάρα πολλές φορές σε σύγκριση στο εξωτερικό και στην Ελλάδα».

«Ήταν μια μεγάλη νίκη για μένα»

«Στο εξωτερικό σου λένε: “κοίταξε να δεις, εσένα θέλουμε, ήταν πολύ δύσκολο να σε πάρουμε, αλλά από τη στιγμή που είσαι εσύ, είσαι εσύ”. Εδώ είναι: “είσαι εσύ και σου κάναμε και χάρη”, πάρα πολλές φορές. Εκεί το ότι ο σκηνοθέτης μπροστά σε όλους μου είπε: “του χρόνου, θα κάνω αυτό και αυτό και θα σε πάρω”, ακόμα και αν μην γίνει είναι μια πολύ μεγάλη νίκη για μένα.

Ξέρεις γιατί το λέω αυτό τώρα και είμαι τόσο ειλικρινής; Γιατί ξέρω ότι ακόμα και που το λέω αυτό δεν θα μετρήσει. Όχι δεν θα μετρήσει, δεν θα πει κάποιος ότι δεν έχω έπαρση, αλλά ότι δεν έγινε και τίποτα».