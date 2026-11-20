Έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που ο Νίκος Συρίγος αποχώρησε από το «Χαμογέλα και πάλι» και κανείς δεν γνώριζε το τηλεοπτικό του μέλλον. Πριν από μερικές ημέρες στην εκπομπή κατέφτασε η Μαίρη Αργυριάδου και σήμερα 20/11 η Barking Well Media ανακοίνωσε και επίσημα το τέλος του Συρίγου από την πρωινή εκπομπή του MEGA.

«Η Barking Well Media ανακοινώνει ότι, κατόπιν συνεννόησης και επικοινωνίας με τον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, ο Νίκος Συρίγος δεν θα βρίσκεται πλέον στον τηλεοπτικό αέρα του σταθμού.

Ο Νίκος Συρίγος παραμένει στο δυναμικό της Barking Well Media, με την οποία συνεχίζει τη συνεργασία του, αναλαμβάνοντας έναν νέο ρόλο που θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της εταιρίας παραγωγής.