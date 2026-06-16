Νίκος Βατόπουλος: «Στην Αθήνα υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα μοναξιάς και εγκλεισμού»

Ο Νίκος Βατόπουλος, ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «EQ» του Action 24 και μίλησε στην Έλενα Παπαβασιλείου για τη σύγχρονη πραγματικότητα της Αθήνας, ενώ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τη σταδιακή εξαφάνιση της κοινωνικής συνοχής. «Χρειαζόμαστε έναν κοινό στόχο με ορίζοντα το 2034, το έτος που η Αθήνα κλείνει 200 χρόνια ως πρωτεύουσα. Αυτό το ορόσημο μπορεί να γίνει το ιδανικό κίνητρο για να ξαναβρεί η πόλη την ψυχή και τον σχεδιασμό που της λείπει» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η Αθήνα βρίσκεται σε μια κόψη»

Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε και στη μοναξιά που υπάρχει στις πόλεις, κάτι φυσικά που δεν είναι ένα τωρινό φαινόμενο. «Πάντα φυσικά υπήρχε η μοναξιά, εννοείται από καταβολής πολιτισμού, αλλά αυτό που βιώνεται τα τελευταία πολλά χρόνια πια είναι μία απομόνωση πλέον του ανθρώπου και μία απόσχεση από αυτό που σημαίνει κοινωνία. Παρότι πιστεύουμε ίσως ότι συμβαίνει κάτι αντίθετο, θεωρώ ότι υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα μοναξιάς και εγκλεισμού!

Η Αθήνα έχει αλλάξει τόσο πολύ και αλλάζει. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, διότι η ιδρυτική συνθήκη των πόλεων είναι η αλλαγή. Η πόλη είναι αλλαγή, είναι μεταβολή. Αυτό όμως που συμβαίνει στην Αθήνα είναι νομίζω λίγο σε μία κόψη, θα έλεγα. Τα τελευταία 6 - 7 χρόνια που η Αθήνα έχει μπει σε έναν δρόμο κάποιας οικονομικής ανάπτυξης, λόγω τουρισμού, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα της ποιότητας της καθημερινότητας, ένα ζήτημα ιστορικής ταυτότητας και θα έλεγα κυρίως ένα ζήτημα στόχευσης της πόλης».

«Σε κάθε αγάπη πρέπει να υπάρχει αέρας»

Ο Νίκος Βατόπουλος μίλησε επίσης για τον έρωτα και την αγάπη. «Ο έρωτας είναι κάτι απαραίτητο να το ζήσει ο άνθρωπος, αλλά θεωρώ ότι η αγάπη είναι κάτι το οποίο μαθαίνεται. Είναι ενστικτώδης φυσικά, αλλά το να μπορείς να προσφέρεις αγάπη μαζί με ελευθερία είναι μια μεγάλη πρόκληση για τον άνθρωπο.

Υπάρχουν τυπολογίες σχέσεων. Γονική αγάπη, ερωτική αγάπη, φιλική, οτιδήποτε αγάπη, αλλά θεωρώ ότι σε κάθε αγάπη πρέπει να υπάρχει αέρας. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι αγαπώ τον άλλο γιατί είναι αυτός που είναι. Είναι θέμα του άλλου να εξελιχθεί. Αν σε παιδεύει ίσως δεν υπάρχει πραγματική αγάπη».