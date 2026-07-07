Νίκος Ξυλούρης: Η εξομολόγηση που συγκλονίζει – «Το χέρι μου έτρεμε όταν με αποθέωναν»

Ο Νίκος Ξυλούρης που γεννήθηκε σαν σήμερα, στις 7 Ιουλίου του 1936 στα Ανώγια Ρεθύμνου από οικογένεια με μουσική παράδοση, έμεινε στην ιστορία ως η φωνή που ταυτίστηκε με την Κρήτη, την παράδοση και την αντίσταση.

Πίσω όμως από τον σπουδαίο ερμηνευτή υπήρχε ένας άνθρωπος σεμνός, γεμάτος αγωνίες, που δεν έπαψε ποτέ να αναρωτιέται αν άξιζε την αγάπη του κόσμου.



Σε ερώτηση της Λιάνας Κανέλλη -σε συνέντευξή του που πραγματοποιήθηκε το 1976 και δημοσιεύθηκε στο τεύχος 392 του περιοδικού Επίκαιρα- για το ποια τραγούδια προτιμά εκείνος της είπε: «Πρώτα πρώτα αυτά που έχουνε καλό στίχο. Και τα ερωτικά τραγούδια έχουνε μηνύματα. Κι ο «Ερωτόκριτος» έχει τόσο πολλά κι είναι τραγούδι αγάπης. 'Έτσι είμαι. Μια ρίζα. Ένα τραγούδι ρίζα. Σαν την «ξαστεριά». Οπόταν κι αν το πω, το ίδιο αποτέλεσμα φέρνει».

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Από τα πανηγύρια της Κρήτης στην κορυφή του ελληνικού τραγουδιού



Ο Νίκος Ξυλούρης μεγάλωσε στα Ανώγεια και από μικρό παιδί κρατούσε στα χέρια του τη λύρα, παίζοντας σε πανηγύρια και γιορτές της Κρήτης.

Η ξεχωριστή φωνή και η αυθεντική ερμηνεία του δεν άργησαν να τον κάνουν γνωστό σε ολόκληρο το νησί.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’50, μαζί με τη σύζυγό του Ουρανία, αφήνει την Κρήτη και κατεβαίνει στην Αθήνα κυνηγώντας το όνειρο μιας καλλιτεχνικής πορείας. Ο πρώτος του δίσκος το 1958 ήταν μόνο η αρχή. Με τη μοναδική φωνή του και την αυθεντική του ερμηνεία κατάφερε να μεταφέρει τον ήχο της Κρήτης σε ολόκληρη την Ελλάδα και να γίνει ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του ελληνικού τραγουδιού.

Η πορεία του Νίκου Ξυλούρη προς την κορυφή δεν ήταν αποτέλεσμα μιας μόνο γνωριμίας, αλλά μιας σειράς συναντήσεων που έφεραν στο προσκήνιο μια σπάνια φωνή. Παρότι συχνά αναφέρεται ότι τον «ανακάλυψε» ο Ερρίκος Θαλασσινός και τον καθιέρωσε ο Γιάννης Μαρκόπουλος, η σύζυγός του Ουρανία έχει δώσει μια διαφορετική εκδοχή για τον άνθρωπο που πρώτος διέκρινε το ταλέντο του.

Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιευτεί σε αφιερώματα των περιοδικών «Δίφωνο» και «Μονογραφίες», καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξή του έπαιξε ο διευθυντής της δισκογραφικής εταιρείας «Κολούμπια», Τάκης Λαμπρόπουλος. Ακούγοντας τον Ξυλούρη σε ένα γαμήλιο γλέντι στα Ανώγεια, εντυπωσιάστηκε από τη δύναμη και την αυθεντικότητα της φωνής του και έστειλε την ηχογράφηση στον συνθέτη Σταύρος Ξαρχάκος, που βρισκόταν τότε στο Παρίσι.

Η γνωριμία αυτή άνοιξε τον δρόμο για να γίνει γνωστός στο ευρύτερο κοινό. Οι εφημερίδες της εποχής μιλούσαν για την ανακάλυψη μιας σπουδαίας κρητικής φωνής, ενώ λίγο αργότερα ο Γιάννης Μαρκόπουλος πληροφορήθηκε για τον νεαρό λυράρη και του πρότεινε να ερμηνεύσει τα τραγούδια του ιστορικού έργου «Χρονικό».

Η συνεργασία του με κορυφαίους δημιουργούς τον ανέδειξε σε «τραγουδιστή των ποιητών», καθώς ερμήνευσε έργα μεγάλων Ελλήνων ποιητών και συνέδεσε την παράδοση με το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι.

Στη διάρκεια της δικτατορίας η φωνή του έγινε σύμβολο ελευθερίας και αντίστασης. Με τραγούδια όπως η «Ξαστεριά» στάθηκε δίπλα στους αγώνες της εποχής και ταυτίστηκε με το πάθος για δημοκρατία και αξιοπρέπεια. Το 1973, με τη συμμετοχή του στο «Μεγάλο μας Τσίρκο», η παρουσία του στη σκηνή απέκτησε και ιστορική διάσταση.

Η συνάντηση που άλλαξε τη ζωή του



Σε μια σπάνια συνέντευξή του στο «ΒΗΜΑ», στις 30 Μαρτίου 1972, λίγους μόλις μήνες μετά την εγκατάστασή του στην Αθήνα, ο «Αρχάγγελος της Κρήτης» μίλησε για την πορεία του και τη γνωριμία με τον Γιάννη Μαρκόπουλο που τη θεωρούσε καθοριστική.

Οι δυο τους είχαν γνωριστεί χρόνια νωρίτερα στην Κρήτη, όμως η ουσιαστική συνεργασία τους ξεκίνησε όταν ο σπουδαίος συνθέτης επέμενε να τον φέρει στην Αθήνα για να ερμηνεύσει ένα νέο έργο.

Ο Ξυλούρης παραδεχόταν ότι στην αρχή δεν είχε αντιληφθεί καν τι ακριβώς του ζητούσε ο Μαρκόπουλος, πιστεύοντας πως επρόκειτο για κινηματογραφική δουλειά. Τελικά δέχθηκε και από αυτή τη συνεργασία γεννήθηκε το ιστορικό «Χρονικό», ο δίσκος που τον σύστησε στο πανελλήνιο και άνοιξε τον δρόμο για την τεράστια καλλιτεχνική του πορεία.

«Ακόμη και ένας άνθρωπος να είναι στο μαγαζί, πρέπει να τραγουδάς το ίδιο»



Παρά τη μεγάλη επιτυχία, ο Ξυλούρης δεν αντιμετώπισε ποτέ το τραγούδι ως επάγγελμα ρουτίνας.

Στη συνέντευξή του εξηγούσε πως κάθε βράδυ ένιωθε την ίδια ευθύνη απέναντι στο κοινό, είτε το μαγαζί ήταν γεμάτο είτε υπήρχε μόνο ένας ακροατής.

Όπως έλεγε, μόλις έπιανε το μικρόφωνο ξεχνούσε την κούραση και την κακή διάθεση, γιατί θεωρούσε υποχρέωσή του να δίνει τον καλύτερό του εαυτό σε κάθε εμφάνιση.

Η συγκλονιστική παραδοχή: «Όταν με χειροκροτούσαν πολύ, έτρεμε το χέρι μου»



Η μεγαλύτερη έκπληξη της συνέντευξης ήταν ίσως η αποκάλυψη για το άγχος που ένιωθε πάνω στη σκηνή. Παρά τη φήμη και την αποθέωση που γνώριζε, ο Νίκος Ξυλούρης εξομολογήθηκε ότι το έντονο χειροκρότημα δεν τον έκανε να αισθάνεται παντοδύναμος.

Αντίθετα, αποκάλυψε πως όσο περισσότερο ενθουσιαζόταν το κοινό, τόσο μεγαλύτερο τρακ ένιωθε.

«Η μόνη περίπτωση που νιώθω τρακ είναι όταν το κοινό είναι πολύ ενθουσιώδες. Μόλις ακούσω πολλά χειροκροτήματα ή φωνές, αισθάνομαι το χέρι μου να τρέμει. Καταφέρνω να μη φαίνεται τίποτα στη φωνή μου, αλλά το χέρι μου τρέμει», είχε πει χαρακτηριστικά.

Γιατί δεν θέλησε ποτέ να γίνει εμπορικός



Παρότι είχε ήδη κατακτήσει τη δημοτικότητα, ο Ξυλούρης ξεκαθάριζε ότι δεν τον ενδιέφερε η εύκολη επιτυχία. Πίστευε πως το τραγούδι έπρεπε να υπηρετεί την ποιότητα και όχι την εμπορικότητα, γι' αυτό και θεωρούσε πολύτιμη τη συνεργασία του με τον Γιάννη Μαρκόπουλο και τους μουσικούς που τον πλαισίωναν.

Για τον ίδιο, το σημαντικότερο ήταν να παραμένει πιστός στον δρόμο που είχε επιλέξει και να μπορεί να κοιτάζει το κοινό στα μάτια.

Στηλίτευε τη βρωμιά στον καλλιτεχνικό χώρο, την κρατική αδιαφορία και τη διχόνοια στη χώρα. Όμως πίστευε και σε καλύτερες μέρες: «Ο άνθρωπος που δημιουργεί πρέπει, να ελπίζει πως κάποτε θ’ αλλάξουν τα πράγματα και ν’ αγωνιστεί γι αυτό» τα λόγια του στη Λιάνα Κανέλλη.

Το όνειρο που δεν πρόλαβε να ζήσει



Πέρα από τη μουσική, ο Νίκος Ξυλούρης έκρυβε ένα πολύ πιο απλό όνειρο.

Ήθελε να επιστρέψει στα αγαπημένα του Ανώγεια και με τις οικονομίες του να δημιουργήσει μια μεγάλη στάνη με πρόβατα, να παράγει τυρί και ανθόγαλο και να περνά εκεί τα καλοκαίρια του, δουλεύοντας δίπλα στους ανθρώπους του χωριού του.

Ήταν το όνειρο μιας επιστροφής στις ρίζες, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, εκεί όπου ένιωθε πραγματικά ελεύθερος.

Έφυγε νωρίς, αλλά έγινε σύμβολο



Ωστόσο, τα σχέδια του δεν ευοδώθηκαν. Ο Νίκος Ξυλούρης έφυγε από τη ζωή στις 8 Φεβρουαρίου 1980, πριν συμπληρώσει τα 44 του χρόνια, νικημένος από τον καρκίνο.

Ήταν ημέρα Παρασκευή, όπως ο ίδιος τραγουδούσε σε μία από τις μαντινάδες του: «Μια μέρα, μια Παρασκευή, θα πέσω να πεθάνω και μια Λαμπρή θ' αναστηθώ από το χώμα απάνω».



Τελευταίο τραγούδι που μπόρεσε να ηχογραφήσει ήταν το «χαμένη αγάπη» σε στίχους του Σταύρου Ξαρχάκου.

Δεν πρόλαβε ωστόσο να κάνει πραγματικότητα τη στάνη που ονειρευόταν στα Ανώγεια. Πρόλαβε όμως να αφήσει πίσω του μια ανεκτίμητη μουσική παρακαταθήκη και να γίνει μια από τις πιο εμβληματικές μορφές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Η φωνή του εξακολουθεί να συγκινεί μέχρι σήμερα, όχι μόνο για τη δύναμη της ερμηνείας της, αλλά και γιατί πίσω από τον θρύλο υπήρχε ένας άνθρωπος που, ακόμη και στην κορυφή, δεν έπαψε ποτέ να αισθάνεται ταπεινός απέναντι στο κοινό του.

Με πληροφορίες από το ΒΗΜΑ και το Doctv.gr.