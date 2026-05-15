Νίκος Υποφάντης: «Με έχουνε σφάξει, με έχουν ρημάξει, με έχουν κρεμάσει στο Σύνταγμα»

Ο Νίκος Υποφάντης ήταν καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε για το bullying που έχει δεχτεί τα 30 χρόνια που είναι δημοσιογράφος! «Με έχουν σφάξει, με έχουν ρημάξει, με έχουν κρεμάσει στο Σύνταγμα. Αρνητική κριτική δεν έχω δεχτεί από ανθρώπους που ξέρουν ή γνωρίζουν, αλλά εγώ για να ξεκινήσω αυτή τη δουλειά έχω κάνει το εξής: πήγαινα σε μεγάλους δασκάλους, παλιούς δημοσιογράφους, τεχνικούς, σκηνοθέτες, φωτιστές, διευθυντές φωτογραφίας, οπερατέρ, γιατί η δουλειά μας είναι η τηλεόραση, έραβα το στόμα και έβλεπα τι έκαναν. Και σε παλιούς δημοσιογράφους καλούς, είτε γραφιάδες, είτε τηλεορασάδες, είτε ραδιοφωνατζήδες, πάλι έραβα το στόμα και άκουγα τι έλεγαν, πώς έγραφαν και πώς τοποθετούσαν το ρεπορτάζ τους.

Όταν μαζεύεις σαν σφουγγάρι τις πληροφορίες, κάποια στιγμή λες, τώρα μπορώ να μιλήσω, τώρα αρχίζω να αποκτώ και εμπειρία, γιατί σε αυτή τη δουλειά την έρμη την οποία έχουμε κάνει όλα αυτά χρόνια, έχουμε συναντήσει καταστάσεις και γεγονότα, τα οποία πάνω από όλα σε κάνουν καλύτερο άνθρωπο, από την άλλη όμως σε βάζουν να σκέφτεσαι ότι είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, πρέπει να τη βγάλεις, πρέπει να τη μεταδώσεις, πρέπει να τη μεταφέρεις».

Δύσκολες στιγμές στον αέρα

«Ήμουνα σε άδεια, γυρνούσα, σκάει το γεγονός μπροστά μας και είχα τα παιδιά πίσω. Και λέω, πού πάω με τα παιδιά μου, γιατί είμαστε μες στη φωτιά; Και εγώ έβγαινα στον αέρα και έδινα περιγραφή. Αλλά δεν είναι αυτά τα δύσκολα. Τα δύσκολα μπορούν να σου συμβούν όπως το 2008, εκείνη τη Δευτέρα που ήταν η Αθήνα ανοχύρωτη πόλη με τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου στο οπλοπωλείο. Έχω διώξει τον οπερατέρ και τον βοηθό, λέω, δεν θα βγάλετε την κάμερα γιατί θα είστε ζωντανοί στόχοι, ζωντανοί νεκροί. Και όπως λεηλατούν την Ομόνοια ξαφνικά έρχεται μια ομάδα πίσω μου αγνώστων, αναρχικών, περνάει από πάνω μου, εγώ μετέδιδα εικόνα με το κινητό. Σταματάει ένας, με βλέπει για το θράσος που είχα και μετέδιδα εικόνα με το κινητό και δεν με πειράξαν. Σηκώθηκαν κι έφυγαν».

«Αναθεώρησα τον τρόπο που βλέπω τα πράγματα»

«Κάποια στιγμή έμαθα πως το παιδί μου έχει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Μίλησα ανοιχτά γι’ αυτό για να μην καταρρέει ο κόσμος και για τους υπόλοιπους. Όλα παλεύονται, να το ξέρουν οι γονείς που μας βλέπουν, όλα γίνονται. Η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Η τεχνολογία που βοηθάει τους επιστήμονες και γενικότερα, η έρευνα η οποία έχει γίνει, έχει προχωρήσει και αυτή πάρα πολύ και ότι στα παιδιά είναι διαφορετικά. Ήταν δύσκολη περίπτωση. Τώρα είναι όλα καλύτερα εις διπλούν και εις τριπλούν, απλά αναθεωρείς το θέμα ζωή. Η λέξη ζωή είναι πάνω από όλα, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αναθεωρείς τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα».