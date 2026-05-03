Νίνα Μαζάνη: «Συνεργάστηκα με την Μαρινέλλα και για εμένα ήταν μάθημα η ύπαρξή της»

Την τραγουδίστρια Νίνα Μαζάνη υποδέχθηκε ο Νίκος Γρίτσης στην εκπομπή «Αστερόσκονη» και μίλησαν για την πορεία της, τις επιτυχημένες συνεργασίες της και όχι μόνο.

Τραγουδούσα από μικρή, αλλά όχι σε πάρτι, μόνο στο σπίτι. Αυτό το show off του «δείτε με» δεν το είχα. Έπρεπε να με σπρώξεις... Και το έκαναν οι γονείς και η αδελφή μου. Δεν ήθελα να τραβάω την προσοχή» εξήγησε.

Αναφερόμενη στο απωθημένο της επαγγελματικά και στο top 3 των αγαπημένων της τραγουδιστών είπε: «Top 3 Ελληνίδων τραγουδιστών για εμένα είναι η Αλεξίου, η Μαρινέλλα και η Τσαλιγοπούλου η οποία είναι νεραΐδα, δεν υπάρχει η αύρα που βγάζει.

Η Μαρινέλλα είχε φοβερό σκέρτσο, δύναμη, ενέργεια, ψυχάρα... όλα σε πολύ μεγάλο μέγεθος όσα είχε η Μαρινέλλα. Συνεργαστήκαμε την τελευταία της χρονιά και για εμένα ήταν μάθημα η ύπαρξή της. Ζήλευα αυτό που έβλεπα σε εκείνη... Δανείστηκα από αυτήν το ταμπεραμέντο της και την ψυχή της. Όλο το αλέγκρο στοιχείο της, το μπρίο και τον αυθορμητισμό του να λέει αυτό που πιστεύει.

Το απωθημένο μου για συνεργασία είναι ο Φοίβος Δεληβοριάς. Ήταν πολύ μικρή αυτή η γεύση που πήρα από εκείνον και το περιμένω πώς και πώς να συνεργαστούμε και δισκογραφικά».

Ποια είναι η γνώμη της για τα σουξέ; «Δεν αποφεύγω το σουξέ, η πρόθεση είναι να αρέσει ένα τραγούδι, να με εκφράζει και να κερδίσει τον κόσμο. Αλλά μεγαλομανία δεν έχω. Δεν ξέρω όμως και καμία μυστική συνταγή για να κάνω σουξέ» παραδέχθηκε.

«Πολύ πιο παλιά, όταν ήμουν πιο μικρή θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είμαι επιφανειακή, γιατί όσο μεγαλύτερη ανασφάλεια είχα τόσο περισσότερο χιούμορ έκανα. Με τα χρόνια άρχισα να το φτιάχνω και να σκέφτομαι πότε έπρεπε να αντιδρώ με σοβαρότητα και πότε με χιούμορ» είπε μιλώντας για τον χαρακτήρα της.