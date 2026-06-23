Νίνα Βλάχου: «Όταν ήμουν μικρή με είχε φιλήσει η Αλίκη Βουγιουκλάκη - Δεν είχα πλυθεί για μέρες»

Η Νίνα Βλάχου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «EQ» του Action 24 και μίλησε με την Έλενα Παπαβασιλείου για την έλλειψη ηθικής που συναντά σήμερα στους ανθρώπους και αποτελεί μια από τις κόκκινες γραμμές της. «Οι κόκκινες γραμμές μου είναι στο θέμα της ηθικής. Δεν είμαι πουριτανή, αλλά στο θέμα της ηθικής συμπεριφοράς δεν μπορώ να δεχθώ άνθρωπο, ο οποίος να έχει κάνει μια πληγή σε κάποιον ή στον εαυτό. Είναι τρομερό αυτό. Και όταν ανοίξω το διαδίκτυο, αυτές οι ύβρεις… Μιλάω για τους ανθρώπους οι οποίοι βρίζουν με τα χειρότερα λόγια.

Έχω δει να μπαίνει κάποιο πρόσωπο το οποίο λέει ότι είναι πολύ άρρωστος και να γράφουν από κάτω κακό ψόφο! Δεν είναι θυμός αυτό. Είναι τοξικότητα και ζήλια ανθρώπων. Και το λένε συνήθως σε ανθρώπους οι οποίοι είναι γνωστοί. Μπορεί να το κάνουν σε ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο. Δεν είναι σημείο των καιρών. Είναι σημείο της παλιανθρωπιάς που υπάρχει. Της τοξικότητας των ανθρώπων οι οποίοι δεν σέβονται τίποτα. Και δεν ξέρω τι είναι αυτοί οι άνθρωποι, απλώς πρέπει να είναι ανθρωπόμορφα τέρατα».

«Πηγαίναμε στα θέατρα και παίρναμε αυτόγραφα»

«Όταν ήμουν μικρή ήθελα να γίνω ηθοποιός. Όλα τα παιδιά τότε ήμασταν με τη Βουγιουκλάκη και την Καρέζη. Μεγάλωσα στα Εξάρχεια, ήμασταν μια παρέα στη γειτονιά και ήταν καλές οικογένειες. Είχαμε μαζευτεί τα παιδάκια και μας άφηναν και πηγαίναμε κάθε Σαββατοκύριακο στα θέατρα και παίρναμε αυτόγραφα από τους ηθοποιούς. Η Βουγιουκλάκη με είχε φιλήσει -της το είχα πει κιόλας γιατί μετά κάναμε και παρέα- και δεν είχα πλυθεί πέντε-έξι μέρες. Πήγαινα και τους έλεγα: α, με φίλησε η Αλίκη».

Η ιστορία με τον Τζον Τραβόλτα

«Με τη Σοφία Βούλτεψη είμαστε πολύ φίλες και κουμπάρες. Εκείνη τότε είχε φύγει απ’ τον Ελεύθερο Τύπο και είχε πάει στο Έθνος και έγραφε τη Λιλιπούπολη. Έρχεται λοιπόν ο Τζον Τραβόλτα και λέγαμε πώς θα τον πλησιάσουμε, γιατί είχε πει: δεν θα δεχθώ κανέναν δημοσιογράφο. Μας είχαν πει, λοιπόν, ότι θα έτρωγε στον Αρίωνα του Αστέρα της Βουλιαγμένης και πάμε, παίρνουμε το κοριτσάκι ενός φίλου μας, την Αλίκη, πάμε και καθόμαστε στο διπλανό τραπέζι και τρώμε.

Το κοριτσάκι ήταν επτά χρόνων, τον είδε και πήγε και τον χαιρέτησε. Αυτός τη χάιδεψε, της μίλαγε και πήγαμε λίγο πιο εκεί. Είχαμε κάτω από την πετσέτα τον μαγνητόφωνο και μιλάγαμε. Κάτι τέτοια κάναμε και σε άλλες σπουδαίες προσωπικότητες από άλλους χώρους. Ήθελε πολύ δουλειά το έργο αυτό. Δηλαδή, έχω κάνει πάρα πολλές εργατοώρες. Ρεπό δεν υπήρχε, ούτε καν την Πρωτοχρονιά».

«Οι άντρες είναι οι στυλοβάτες των γυναικών»

«Ξεκίνησα τη δημοσιογραφία το 1975 και οι γυναίκες έπρεπε να κάνουμε την τριπλή δουλειά από τους άντρες για να πουν καλά το έκανε αυτή. Πρέπει να κάνουμε τη διπλή δουλειά, την τριπλή, την τετραπλή, για να πουν α κάτι έκανε αυτή. Εντάξει, τώρα αλλάξαν τα πράγματα, οι γυναίκες είναι στα κέντρα αποφάσεων, είχαμε γυναίκα πρόεδρο Δημοκρατίας, είχαμε γυναίκα πρόεδρο Βουλής, είχαμε γυναίκα εκπρόσωπο του Πρωθυπουργού, τη Βούλτεψη…

Πάντα υπάρχει περιθώριο για εμάς. Εξάλλου, θεωρώ ότι οι καλύτεροι σύμμαχοί μας σε όλα αυτά είναι οι άντρες. Εκείνες οι οποίες μπορεί να μας στηλιτεύουν, αν μπορώ να πω αυτή τη λέξη, είναι οι γυναίκες. Καλά, οι άντρες είναι πιο δυναμικοί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι το ίδιο καλές και οι γυναίκες. Πάντως οι άντρες μας αγαπάνε. Και αν κοιτάξεις και την ιστορία πίσω, θα δεις ότι πραγματικά οι άντρες είναι οι στυλοβάτες των γυναικών».