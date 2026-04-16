Νίνο: «Δεν έχω στο μυαλό μου τον γάμο με τη Ζόζεφιν, το 80% των ζευγαριών χωρίζει»

Ο Νίνο μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy day» για το πώς ένιωσε όταν άκουσε τη Ζοζεφίν να μιλά για την επανασύνδεσή τους και παρομοίασε τον γάμο με το να πέφτει κανείς από το αεροπλάνο με 80% πιθανότητες να μην ανοίξει το αλεξίπτωτο! «Είναι όλα πάρα πολύ ωραία στη ζωή μου. Ευχαριστώ τον Θεό, νιώθω ευλογημένος, ευγνώμων για οτιδήποτε έχω, αισθάνομαι και ζω. Ένιωθα πάρα πολύ όμορφα ακούγοντας τη Ζόζεφιν να μιλάει για την επανασύνδεσή μας, ποιος δεν θα αισθανόταν όμορφα αν άκουγε τόσο όμορφα λόγια».

«Είναι αλήθεια ότι εκείνη έκανε το πρώτο βήμα για να είμαστε ξανά μαζί, το είπε, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Υπήρξε ένας άλλος ρυθμός, μία άλλη συχνότητα, σαν να έλαμψαν όλα και ήταν πολύ φυσικό. Δεν έχω τον γάμο στο μυαλό μου. Το 80% των ζευγαριών χωρίζει. Αν σου έλεγαν να πηδήξεις από ένα αεροπλάνο, αλλά έχεις 80% πιθανότητες να μην ανοίξει το αλεξίπτωτο, θα πηδούσες».

Ο Νίνο εξέφρασε και την επιθυμία του κάποια στιγμή να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision. «Έστειλα κι εγώ τραγούδι για τη Eurovision φέτος. Πιστεύω ότι θα βγω πρώτος αν πάω. Ό,τι κι αν είναι το τραγούδι έχω φανταστεί πως αν πάω σ’ αυτόν τον διαγωνισμό θα βγω πρώτος και με διαφορά».