Μια ξεχωριστή τηλεοπτική στιγμή εκτυλίχθηκε το βράδυ της Παρασκευής 19 Ιουνίου στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη», όταν η Josephine εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά στο πλατό την ώρα που ο Νίνο παραχωρούσε συνέντευξη στον Φάνη Λαμπρόπουλο.

Το αγαπημένο ζευγάρι μίλησε για τη σχέση του, τη συγκατοίκηση αλλά και τη μεγάλη συναυλία που ετοιμάζει στις 27 Ιουνίου στο City Garden.

Η Josephine δεν έκρυψε τα συναισθήματά της για τον γνωστό τραγουδιστή, τονίζοντας ότι εκείνο που μετρά περισσότερο σε μια σχέση είναι ο χαρακτήρας και η ψυχική σύνδεση.

«Δεν κοιτάμε τον άνθρωπο απ’ έξω, αλλά τον εσωτερικό του κόσμο. Τα βρίσκουμε πολύ. Μετά την επανασύνδεσή μας με ενδιαφέρει πάνω απ’ όλα η ψυχική ηρεμία. Από παλιά ήμουν ερωτευμένη με τον Νίνο. Έχει πολύ χιούμορ, ειλικρίνεια και είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν η συζήτηση έφτασε στο ενδεχόμενο ενός γάμου, η τραγουδίστρια ξεκαθάρισε ότι δεν αποτελεί προτεραιότητα για εκείνη αυτή την περίοδο, ωστόσο αποκάλυψε ποια θα ήταν η απάντησή της αν ο Νίνο της έκανε πρόταση.

«Δεν ξέρω αν θα φάμε κουφέτα, δεν με καίει ο γάμος. Αν όμως μου έκανε πρόταση γάμου, θα του έλεγα ναι», δήλωσε χαμογελώντας.

Από την πλευρά του, ο Νίνο μίλησε για την καθημερινότητά τους στο ίδιο σπίτι και αποκάλυψε ένα από τα πράγματα που απολαμβάνει περισσότερο στη συγκατοίκησή τους.

«Μαγειρεύει πολύ ωραία», είπε χαρακτηριστικά για τη σύντροφό του, επιβεβαιώνοντας ότι οι δυο τους διανύουν μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο στη σχέση τους.