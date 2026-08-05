Άγνωστες ιστορίες από την πορεία του στη μουσική και τη νυχτερινή διασκέδαση μοιράστηκε ο Νίνο, φιλοξενούμενος στο νέο επεισόδιο του «Γηροκομείου» με τον Ηλία Ψινάκη. Η συζήτηση κύλησε με έντονο παρασκήνιο, χιούμορ και προσωπικές εξομολογήσεις, αποκαλύπτοντας στιγμές που μέχρι σήμερα δεν είχαν βγει στο φως.

Από τα πρώτα χρόνια μετά το Fame Story μέχρι τη στενή σχέση του με τον Ηλία Ψινάκη, ο τραγουδιστής θυμήθηκε περιστατικά που, όπως είπε, δύσκολα πιστεύει κανείς ότι συνέβησαν πραγματικά.

Οι ιστορίες με τους επιχειρηματίες που δεν είχαν ακουστεί

Ο Νίνο γύρισε τον χρόνο πίσω στην πρώτη του επαφή με επιχειρηματίες της νυχτερινής διασκέδασης, περιγράφοντας ένα περιστατικό από τη Θεσσαλονίκη που του έχει μείνει αξέχαστο.

Όπως αφηγήθηκε, λίγο μετά το Fame Story, εκείνος και οι υπόλοιποι παίκτες περίμεναν έξω από νυχτερινό κέντρο όταν εμφανίστηκε ο επιχειρηματίας Βασίλης Γκόγκος, έχοντας μόλις εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα.

«Βγαίνει ένας άνθρωπος από τα χόρτα, με αίματα και σκισμένα ρούχα και μας λέει: "Πρόβατα! Για να γνωριστούμε, είμαι ο Βασίλης Γκόγκος". Είχε τουμπάρει το αυτοκίνητό του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι οι πιο ακραίες εμπειρίες της καριέρας του συνδέονται με ανθρώπους της νύχτας.

«Με τους επιχειρηματίες έχω ζήσει τις πιο ακραίες ιστορίες. Τι να σου πω τώρα; Θα σου το πω κι αν θες βάλ' το... μέχρι και ο Ρέμος λέει τις δικές μου ιστορίες. "Ακούστε τι έγινε με τον Νίνο"», είπε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι πολλά περιστατικά παραμένουν άγνωστα στο ευρύ κοινό.

Το τηλεφώνημα του Ψινάκη που έγινε... τρίμηνη φιλοξενία

Από τις πιο ιδιαίτερες αναμνήσεις που μοιράστηκε ήταν και εκείνη που ξεκίνησε με ένα απρόσμενο τηλεφώνημα από τον Ηλία Ψινάκη στις πέντε τα ξημερώματα.

Ο τραγουδιστής είχε μόλις επιστρέψει σπίτι μετά τη δουλειά, όταν ο γνωστός μάνατζερ τον κάλεσε να περάσει από το σπίτι του. Χωρίς δεύτερη σκέψη, πήγε εκεί, βρίσκοντας δεκάδες καλεσμένους να συνεχίζουν τη βραδιά.

Η επίσκεψη που υποτίθεται θα κρατούσε λίγες ώρες εξελίχθηκε σε μια παραμονή σχεδόν τριών μηνών, με τον ίδιο να θυμάται πως ελάχιστοι γνώριζαν ότι ζούσε εκείνο το διάστημα στο σπίτι του Ψινάκη.

Η αναφορά στη Ρούλα Κορομηλά

Στη συζήτηση συμμετείχε και ο Ηλίας Ψινάκης, ο οποίος αποκάλυψε ότι εκείνη την περίοδο στο σπίτι έμενε και η Ρούλα Κορομηλά, η οποία περνούσε μια δύσκολη φάση με την υγεία της.

Όπως ανέφερε, όσοι βρίσκονταν καθημερινά στο σπίτι στάθηκαν στο πλευρό της παρουσιάστριας, βοηθώντας τη να αναρρώσει, ενώ τόνισε ότι, παρά την έντονη κινητικότητα που επικρατούσε, τίποτα από όσα συνέβαιναν τότε δεν είχε διαρρεύσει στη δημοσιότητα.

Η κουβέντα ανάμεσα στους δύο εξελίχθηκε σε μια νοσταλγική αναδρομή, γεμάτη ιστορίες από τα παρασκήνια της ελληνικής νύχτας, αποκαλύψεις και στιγμές που, όπως φάνηκε, παραμένουν χαραγμένες στη μνήμη τους μέχρι σήμερα.