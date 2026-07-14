Νίνο: «Όλα πάνε κι έρχονται, αυτό που παραμένει ίδιο είναι η αγάπη του κοινού όταν είμαι στη σκηνή»

Ο Νίνο έκανε μια κατάθεση ψυχής και είπε λόγια καρδιάς αφιερωμένα στους θαυμαστές του που 24 χρόνια τον ακολουθούν σε κάθε του βήμα και χτίζουν μαζί του σκαλί - σκαλί αυτή την καριέρα.

Ο Νίνο έκανε μια κατάθεση ψυχής και μοιράστηκε λόγια καρδιάς αφιερωμένα στους θαυμαστές του που 24 χρόνια τον ακολουθούν σε κάθε του βήμα και χτίζουν μαζί του σκαλί - σκαλί αυτή την καριέρα. pic.twitter.com/hqEVKt5906 — Flash.gr (@flashgrofficial) July 14, 2026

Ο τραγουδιστής ανέβασε μια σειρά από stories στη σελίδα του στο Instagram στα οποία φαίνονταν στιγμιότυπα από τις δουλειές του και τα συνόδευσε μια διάφορα λόγια αγάπης που ήθελε να πει στους θαυμαστές του, στον καθέναν ξεχωριστά, όμως δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό, γι’ αυτό και επέλεξε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι επιχειρήσεις αλλάζουν, οι χώροι αλλάζουν, οι σκηνές αλλάζουν, οι εποχές αλλάζουν, η αγάπη του κόσμου όμως προς το πρόσωπό μου δεν έχει αλλάξει ποτέ, και περιμένω πώς και πώς να χειμωνιάσει να βρεθώ πάλι στη σκηνή για τον κόσμο. Αυτό το βίντεο είναι πριν πέντε μήνες και η αγάπη του κόσμου ήταν αυτή κάθε Σαββατοκύριακο στον συγκεκριμένο χώρο που εμφανιζόμουν.

Όλα πάνε κι έρχονται, αυτό που παραμένει όμως ίδιο είναι η αγάπη του κοινού όταν βρίσκομαι πάνω στη σκηνή. Σας αγαπώ, τα λέμε σύντομα, σε άλλη εποχή, σε άλλη σκηνή, σε άλλα φώτα, αλλά όπως είπαμε, με την ίδια αγάπη από μένα προς εσάς και από εσάς προς εμένα. Μία σχέση 24 ετών… Δεν την λες και μικρή! Καλό καλοκαίρι», σχολίασε στο πρώτο story του και η αλήθεια είναι πως μια ξάφνιασε λίγο καθώς ο Νίνο δεν μας έχει συνηθίσει σε post όπου μοιράζεται αυτά που νιώθει.