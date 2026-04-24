Νίνο - Πάνος Κατσιμίχας: Η άγνωστη ιστορία που τους συνδέει «Δεν το έμαθε ποτέ κανείς αυτό...»

Ο Θοδωρής Μαραντίνης υποδέχθηκε στο «Εκτός Ρυθμού» τον Νίνο και η συζήτησή τους είχε πολύ ενδιαφέρον καθώς ο τραγουδιστής μοιράστηκε μια άγνωστη ιστορία με τον Πάνο Κατσιμίχα.

«Είχαμε βρεθεί με τον κύριο Πάνο Κατσιμίχα μία φορά, κάτσαμε για πολλές ώρες, συζητήσαμε. Δεν το έμαθε ποτέ κανείς αυτό. Είχα βγει και τραγουδούσα το "Γέλα πουλί μου" και τότε έλεγαν "τι είναι αυτά που λέει ο Νίνο, τραγουδάει Κατσιμιχαίους, δεν ντρέπεται λίγο" και έστειλε μία επιστολή ο κύριος Κατσιμίχας, στα κανάλια νομίζω, είναι πολλά χρόνια πίσω δεν θυμάμαι ακριβώς τι είχε γίνει και είχε πει "επιτρέπω και θα επιτρέπω για πάντα στον Νίνο...".

Θα ήθελα έστω και ένα κουπλέ να γράφαμε μαζί, όχι για εμπορικούς λόγους, αλλά για δημιουργικούς» ανέφερε ο Νίνο και δήλωσε ότι θα ήθελε επίσης να συνεργαστεί με τον Εντ Σίραν.