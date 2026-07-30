Μια φαινομενικά απλή κίνηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν αρκετή για να προκαλέσει νέο κύκλο συζητήσεων γύρω από τη σχέση του Νίνο και της Ζόζεφιν. Οι δύο τραγουδιστές δεν ακολουθούν πλέον ο ένας τον άλλον στο Instagram, με τους θαυμαστές τους να προσπαθούν να καταλάβουν αν πρόκειται για μια νέα κρίση ή για μια κίνηση χωρίς βαθύτερο νόημα.

Το ενδιαφέρον έγινε ακόμη μεγαλύτερο, καθώς ο Νίνο εμφανίζεται αυτή τη στιγμή να μην ακολουθεί κανέναν λογαριασμό στην πλατφόρμα, ενώ η Ζόζεφιν επίσης δεν βρίσκεται πλέον στη λίστα των ακολούθων του.

Είχαν δείξει πως όλα κυλούσαν ομαλά

Η εξέλιξη προκαλεί απορίες, αφού τους τελευταίους μήνες οι δυο τους έδιναν την εικόνα ενός ζευγαριού που είχε αφήσει πίσω του τις δυσκολίες του παρελθόντος. Η κοινή τους επιτυχία «Τι κάνεις;», αλλά και οι δημόσιες εμφανίσεις τους, είχαν ενισχύσει την αίσθηση ότι η σχέση τους είχε περάσει σε μια νέα, πιο ήρεμη φάση.

Χαρακτηριστική ήταν και η κοινή τους παρουσία στο City Garden Festival στα τέλη Ιουνίου, όπου εμφανίστηκαν μαζί στη σκηνή και γνώρισαν θερμή υποδοχή από το κοινό.

Καμία δημόσια τοποθέτηση

Μέχρι στιγμής, ούτε ο Νίνο ούτε η Ζόζεφιν έχουν σχολιάσει το νέο unfollow, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατό να εξαχθεί κάποιο ασφαλές συμπέρασμα για την προσωπική τους ζωή.

Άλλωστε, μια αλλαγή στα social media δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει πρόβλημα σε μια σχέση και, χωρίς επίσημη τοποθέτηση από τους ίδιους, κάθε διαφορετική ερμηνεία παραμένει απλή εικασία.

Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι είχε περάσει στο παρελθόν μια περίοδο χωρισμού, πριν αποφασίσει να δώσει δεύτερη ευκαιρία στη σχέση του. Μάλιστα, η Ζόζεφιν είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή της πως ήταν εκείνη που έκανε το πρώτο βήμα για την επανασύνδεση, ύστερα από αρκετούς μήνες και πολλή προσωπική δουλειά.