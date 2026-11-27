Δεν είναι συνηθισμένο να βλέπεις ένα αστικό compact σε χιονισμένη πλαγιά. Αυτό ακριβώς επέλεξε η NIO, παρουσιάζοντας στις 19 Νοεμβρίου 2026 το firefly haven στο SNØ, το κλειστό χιονοδρομικό κέντρο του Όσλο. Πρόκειται για το πρώτο μοντέλο της νέας σειράς halo. Η μάρκα εκπροσωπείται στην Ελλάδα από τον Όμιλο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Ένα μικρό αυτοκίνητο χωρίς συμβιβασμούς

Η επιλογή του χώρου ήταν συνειδητή. «Τα μικρά αυτοκίνητα θεωρούνται συχνά συμβιβασμός. Το firefly δημιουργήθηκε για να ξεπεράσει ακριβώς αυτή τη νοοτροπία», δήλωσε ο Daniel Jin, Senior Vice President της NIO και President της firefly. Με τη σειρά halo, ο σχεδιασμός περνά στο επίκεντρο, και όχι η απλή προσθήκη εξοπλισμού.

«Inner glow»: η φιλοσοφία της σειράς halo

Κάθε χρόνο θα έρχεται μια νέα έκδοση με τη δική της σχεδιαστική αφήγηση. Το 2026 η θεματική είναι το «inner glow». Αντανακλά την ανάγκη να ξεφύγουμε από τον θόρυβο της καθημερινότητας και να επανασυνδεθούμε με τον εαυτό μας. Το haven θέλει να είναι μια ήρεμη όαση μέσα στην πόλη.

Ένας κόσμος σε αποχρώσεις του πράσινου

Το εξωτερικό φοριέται με το αποκλειστικό μεταλλικό «calm green», που αλλάζει βάθος και απόχρωση ανάλογα με το φως. Τα φώτα με το λογότυπο και τα καπάκια των τροχών έρχονται σε «light green». Το ίδιο χρώμα συνεχίζεται και στο εσωτερικό, όπου κυριαρχούν το «calm green» και το «dynamic green». Στα καθίσματα, στα υποβραχιόνια και στο ταμπλό χρησιμοποιείται απαλό ανακυκλωμένο ύφασμα Urbanite στην απόχρωση «moss grove».

«Η premium αίσθηση προκύπτει όταν το χρώμα, τα υλικά και η λειτουργικότητα συνδυάζονται με συνέπεια», τόνισε ο Kris Tomasson, επικεφαλής σχεδιασμού της NIO. Οι παραγγελίες θα ανοίξουν σύντομα και οι πρώτες παραδόσεις προγραμματίζονται εντός του 2027.

Τι νέο έχει το firefly haven

• Αποκλειστικό μεταλλικό εξωτερικό χρώμα «calm green»

• Φώτα με λογότυπο και καπάκια τροχών σε «light green»

• Νέες ζάντες αλουμινίου δύο τόνων και μαύρη επεξεργασία στο κάτω μέρος του αμαξώματος

• Εσωτερικό σε «calm green», με «dynamic green» σε χειριστήρια θυρών, τιμόνι και πλαίσιο οθόνης

• «Light green» πινελιές σε 14 σημεία επαφής, όπως τιμόνι, ζώνες και ραφές καθισμάτων

• Ανακυκλωμένο ύφασμα Urbanite σε απόχρωση «moss grove»

• Ανάγλυφα μοτίβα στα προσκέφαλα και στις θύρες, ειδικό έμβλημα και ταπετσαρία οθόνης «green realm»

• Περίπου 30 ειδικά σχεδιασμένες λεπτομέρειες