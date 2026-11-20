Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έλαβε δύο εξώδικα από τον Γρηγόρη Δημητριάδη, όπως αποκάλυψε ο ίδιος μέσω γραπτής ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Σύμφωνα με τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR o Δημητριάδης του ζήτησε να διαγράψει το δημοσίευμα στο οποίο τον «φωτογράφιζε» για τους ελέγχους σε οχήματα της οικογένειάς του.

Μάλιστα, ο Γιαννακόπουλος αναφέρει ότι έλαβε και πάλι εξώδικο ώστε να ανακαλέσει και να ξεκαθαρίσει ότι δεν είναι ο Δημητριάδης πίσω από όσα αναφέρει στις πορηγούμενες αναρτήσεις του. Τέλος καταθέτει μια σειρά από ερωτήματα στα οποία αναρωτιέται πως θα μπορούσε κάποιος να θεωρεί ότι ο Δημητριάδης σχετίζεται με παρανομίες.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Έρχεται ένα εξώδικό από τον Γρηγόρη Δημητριάδη, μου ζητάει να διαψεύσω το ρεπορτάζ ενός άσχετου με εμένα Μέσου μαζικής ενημέρωσης που τον συνέδεσε με την ιστορία μου σχετικά με τους 8… συμπτωματικούς ελέγχους των οχημάτων και της οικογένειάς μου τον τελευταίο καιρό.

Απορώ…

Εντός 24 ωρών ξανάρχεται εξώδικο από τον Γρηγόρη Δημητριάδη στο οποίο μου δηλώνει ότι, αφού δεν διέψευσα το Μέσο που τον κατονόμασε τότε εκ των υστέρων, μάλλον συμπεραίνει ότι εγώ για αυτόν μίλησα, άρα να ανακαλέσω και να ξεκαθαρίσω ότι αυτός δεν έχει φάει τη μισή νύχτα, δεν ζητούσε πέντε εκατομμύρια και δεν έχει σηκώσει τα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ που βρέθηκαν στον προσωρινά κρατούμενο διαιτητή των Τελικών μεταξύ Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού, Παπαπέτρου.

Και ρωτώ.

Με τι δύναμη και υπό ποια ιδιότητα θα μπορούσε ένας πολίτης να πράξει τα ανωτέρω; Ποιος λογικός άνθρωπος θα θεωρούσε ότι θα μπορούσε ένας δικηφόρος, όπως ο κ.Δημητριάδης, να σχετίζεται με τη νύχτα και τον παράνομο χρηματισμό; Γιατί η αναφορά ενός Μέσου στο πρόσωπό του αντί να προκαλέσει όποια αντίδραση προς το Μέσο αυτό, στρέφεται σε εμένα; Πώς; Παραθέτοντας ανώνυμα μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με παραβατικές συμπεριφορές;

Το ζήσαμε κι αυτό».