«Νιώθω σαν ψαράς»: Τα mail-σοκ του Έπσταϊν με σκάουτερ μοντέλων που τον συνέδεε με ανήλικα κορίτσια

«Σε αυτή την πολυάσχολη ζωή νιώθω σαν ψαράς, άλλες φορές πιάνω γρήγορα, άλλες όχι», έγραφε ο Ντάνιελ Σιάντ, σκάουτερ μοντέλων, σε mail με παραλήπτη τον Τζέφρι Έπσταϊν, τον Ιούλιο του 2014, εξηγώντας τις «δυσκολίες» της δουλειάς του καθώς αναζητούσε σε όλο τον κόσμο γυναίκες που θα μπορούσαν να γίνουν νέα μοντέλα.

Σε αυτήν την ανταλλαγή mail, που δημοσιεύτηκε στο τελευταίο «κύμα» εγγράφων το οποίο βγήκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο Σιάντ ήταν ενοχλημένος με τον Έπσταιν, καθώς ο τελευταίος δεν είχε εμφανιστεί σε ένα προγραμματισμένο ραντεβού που του είχε κλείσει.

«Είχα 2 κορίτσια από τη Σουηδία, μια Σλοβάκα, 2 Γαλλίδες και (διεγραμμένο) τη Ρωσίδα, με την οποία μιλήσατε και μια όμορφη Κινέζα ονόματι (διεγραμμένο)», ανέφερε. Απαντώντας, ο Επστάιν προσπάθησε να τον καθησυχάσει, γράφοντας: «Θα σας αποζημιώσω φυσικά για τυχόν έξοδα».

«Ήθελα να σου κάνω έκπληξη»

Η ανάλυση της αλληλογραφίας μεταξύ του Έπσταιν και του Σιάντ, ενός από τους πολλούς «μεσάζοντες» που είχε, αποκαλύπτει ότι ο Έπσταιν -τη δεκαετία που ακολούθησε μετά την αποφυλάκισή του- συνέχιζε να έχει σταθερή ροή ραντεβού με νέες γυναίκες και ανήλικα κορίτσια.

«Ήθελα να σου κάνω μια μεγάλη έκπληξη», είπε ο Σιάντ στον Έπσταϊν, προσθέτοντας ότι ένα πρόσφατο ταξίδι του στη Σκανδιναβία ήταν πολύ «παραγωγικό»: τουλάχιστον πέντε από τα κορίτσια που είχε γνωρίσει ήταν μόλις 16 ή 17 ετών, ενώ υπήρχε ένα 15χρονο κορίτσι από τη Γαλλία, του οποίου οι γονείς ήταν χαρούμενοι που άρχισε να εργάζεται ως μοντέλο. «Υπάρχουν εκατομμύρια από αυτές εκεί έξω», έγραφε.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Guardian, η βιομηχανία του μόντελινγκ ήταν μια σταθερή οδός για τον Έπσταϊν προκειμένου να γνωρίζει ανήλικα κορίτσια, με τον επιχειρηματία να δείχνει ένα σταθερά ενδιαφέρον για χαμηλού επιπέδου επιχειρήσεις εύρεσης «νέων ταλέντων». Παράλληλα, ο Έπσταϊν καλλιεργούσε φιλίες με ανώτερα στελέχη της βιομηχανίας του μόντελινγκ.

Ταξίδια σε όλη την Ευρώπη

Τα αρχεία δείχνουν ότι ο Σιάντ αποτελούσε μία από τις πιο συχνές επαφές του Έπσταϊν, έως και ορισμένους μήνες πριν τον θάνατο του επιχειρηματία. Ο σκάουτερ μοντέλων λάμβανε συχνά τραπεζικές πληρωμές από τον Έπσταϊν ως αμοιβή για τις «υπηρεσίες» που παρείχε.

Στη διάρκεια 10 ετών, ο Σιάντ ενημέρωνε τακτικά τον Έπσταϊν για την «πρόοδο» των επισκέψεών του σε χωριά της ανατολικής Ευρώπης, νησιά στη Σουηδία, στην κεντρική Αβάνα, σε όλα τα μέρη στα οποία αναζητούσε νεαρές γυναίκες για να προωθήσει στον Έπσταϊν.

Ο ατζέντης μοντέλων Μπρυνέλ

Αν και ελάχιστα γνωστός εκτός του κόσμου του μόντελινγκ, ο Σιάντ είχε ισχυρές διασυνδέσεις. Είχε συνεργαστεί επίσης ως σκάουτερ μοντέλων για τον Ζαν-Λυκ Μπρυνέλ, διάσημο ατζέντη μοντέλων στο Παρίσι, τη Νέα Υόρκη και το Μαϊάμι για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, ενώ είχε συνεργαστεί και με τον Ζεράλ Μαρί, πρώην επικεφαλής της Elite.

Ο Έπσταϊν συνεργαζόταν επίσης στενά με τον Μπρυνέλ. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο Έπσταϊν παρείχε οικονομική υποστήριξη στον Μπρυνέλ, όταν ο τελευταίος ίδρυσε την «MC2 Model Management», ενώ συνέχιζε να χρηματοδοτεί την εταιρεία για χρόνια.

Ο Μπρυνέλ αυτοκτόνησε στη φυλακή τον Φεβρουάριο του 2022, έχοντας περάσει 14 μήνες υπό κράτηση περιμένοντας δίκη για κατηγορίες βιασμού ανηλίκων και σεξουαλικής παρενόχλησης, τις οποίες αρνήθηκε, μαζί με οποιαδήποτε συμμετοχή σε δίκτυο trafficking υπό τον Έπσταϊν.

«Η Σλοβακία είναι το μέρος που πρέπει να βρίσκεται κανείς»

Τα mail του Σιάντ παρότρυναν τον Επστάιν να επικοινωνήσει μαζί του για να μάθει για τις νέες του «ανακαλύψεις». «Τηλεφωνήστε μου αν έχετε χρόνο, είμαι στη Βαρκελώνη. Με εκπληκτική ομορφιά», έγραψε τον Νοέμβριο του 2016. Την επόμενη χρονιά επικοινώνησε από το Μαρόκο. «Πραγματικά πολλή εκπληκτική ομορφιά!», έγραψε. «Και πολύ ευγένεια».

Το όνομα του Σιάντ εμφανίζεται σε περισσότερα από 1.000 έγγραφα στο τελευταίο «κύμα» αποκάλυψης των αρχείων Έπσταϊν. Τα email δείχνουν πως η διαδικασία σύνδεσης του Έπσταϊν με τα θύματά του, εξελισσόταν με πυρετώδη ένταση και σε διεθνές επίπεδο.

«Η Σλοβακία είναι το μέρος που πρέπει να βρίσκεται κανείς», έγραψε ο Σιάντ στον Έπσταϊν το 2009, σημειώνοντας ότι εκεί είχε δει 45 γυναίκες. Του έγραφε επίσης ότι σκόπευε να περάσει το καλοκαίρι «εξερευνώντας μικρά χωριά» στη Σλοβακία, την Τσεχία, την Πολωνία και την Ουγγαρία. Αργότερα την ίδια μέρα, ο Έπσταϊν ρωτούσε για το κόστος σε δολάρια.

«Πρέπει να καλέσω τους γονείς για μεσημεριανό γεύμα ή καφέ, έχω ήδη μερικά κορίτσια που είναι εκεί και με περιμένουν όπως στην Πολωνία, οπότε πρέπει να τους δώσω κάποια χρήματα», ανέφερε ο Σιάντ, σημειώνοντας ότι τα έξοδα που θα έκανε θα ήταν τουλάχιστον 4.000 ευρώ. «Θα σου κάνω μια μεγάλη έκπληξη όταν έρθεις στο Παρίσι», υποσχέθηκε.

Σε κάποια mail ο Επστάιν ρωτούσε λακωνικά: «Τι γίνεται με τα καινούρια κορίτσια;», Υπάρχει κάτι για το οποίο αξίζει να έρθεις στο Παρίσι;». Είναι χαρακτηριστικό ότι τα θύματα συχνά αναφέρονταν με την εθνικότητα και όχι με τα ονόματά τους. «Είμαι στη Νέα Υόρκη, είναι εδώ η Σουηδέζα;», ρωτούσε ο Έπσταϊν τον Σιάντ τον Ιούνιο του 2014.

«Αναγνώρισα στον Σιάντ τον κακοποιητή μου»

Ο Σιάντ έχει δηλώσει ότι γνώριζε γυναίκες στον Έπσταϊν για νόμιμα κάστινγκ μοντέλων στο Παρίσι. «Είχε ένα μεγάλο διαμέρισμα όπου οργάνωνε όλες τις συναντήσεις του, συμπεριλαμβανομένου του κάστινγκ για μοντέλα που προσλάμβανα, για τη Victoria’ s Secret και το MC2», δήλωσε στον Guardian.

«Ο χρόνος κάστινγκ δεν διαρκούσε περισσότερο από 10 λεπτά. Πάντα έφευγα αμέσως από το μέρος μαζί με τα μοντέλα», είπε.

Η Έμπα Κάρλσον, υποστηρίζει ότι ο Σιάντ την αναζήτησε στην πατρίδα της, στη Στοκχόλμη της Σουηδίας, το 1990, όταν ήταν 20χρονο μοντέλο. Όπως καταγγέλλει, την μετέφερε στη Γαλλία και τη βίασε. Έχει περάσει τα τελευταία 30 χρόνια προσπαθώντας να τον εντοπίσει, αλλά ο Σιάντ χρησιμοποίησε διαφορετικό όνομα. Μόνο τώρα, αφού είδε μια φωτογραφία του στα τελευταία αρχεία του Έπσταϊν, κατάφερε επιτέλους να τον αναγνωρίσει.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Κάρλσον υπέβαλε ποινικές κατηγορίες για βιασμό και εμπορία ανθρώπων εναντίον του Σιάντ στο Παρίσι. Ο Ντάνιελ Σιάντ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς της Κάρλσον. Η δικηγόρος του στο Παρίσι, Ménya Arab-Tigrine, τόνισε ότι ο Σιάντ δεν γνώριζε τον Κάρλσον. «Είναι 69 ετών και δεν έχει προηγούμενες καταδίκες», είπε, προσθέτοντας ότι η παραγραφή είχε λήξει επειδή οι ισχυρισμοί χρονολογούνταν 36 χρόνια πριν.

Ο Σιάντ δήλωσε αυτόν τον μήνα στο France TV ότι εργαζόταν απλώς ως σκάουτερ, ότι ο Έπσταϊν είχε καταχραστεί την εμπιστοσύνη του και ότι δεν ήταν «σε θέση να γνωρίζει ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν επικίνδυνος». «Με τον καιρό, ανακαλύπτει κανείς ότι αυτό το άτομο διέπραξε φρικαλεότητες. Ευτυχώς, δεν τον συνέστησα ποτέ σε κανέναν ανήλικο ή μη ανήλικο που κακοποιήθηκε. Δεν έχω τίποτα για το οποίο να κατηγορήσω τον εαυτό μου», είπε σε σχόλια που μεταδόθηκαν στη γαλλική τηλεόραση.

Πάντως, τα στοιχεία που έρχονται στο φως από τα αρχεία Έπσταϊν υποδηλώνουν ότι το FBI είχε ενημερωθεί για την εργασία του Σιάντ για τον Έπσταϊν το 2016. Αυτόν τον μήνα, οι Γάλλοι εισαγγελείς ανακοίνωσαν ότι συγκροτούν μια ομάδα δικαστών για να αναλύσουν τα στοιχεία από τα αρχεία, τα οποία αναφέρουν έναν αριθμό Γάλλων υπηκόων, συμπεριλαμβανομένου του Μπρυνέλ.