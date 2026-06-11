Νιου Γιορκ Νικς - Σαν Αντόνιο Σπερς 107-106: Επική ανατροπή... τίτλου με ήρωα Ανουνόμπι

Ένα παιχνίδι που έμοιαζε χαμένο μετατράπηκε σε θρίαμβο για τους Νιου Γιορκ Νικς, οι οποίοι επικράτησαν με 107-106 των Σαν Αντόνιο Σπερς στο Game 4 και έκαναν το 3-1 στη σειρά των τελικών.

🏆 GAME 4 FINAL SCORE 🏆



Jalen Brunson's 36 points and OG Anunoby's go-ahead tip-in with 1.2 seconds remaining secures a Game 4 win at MSG and a 3-1 series lead for the @nyknicks!



OG Anunoby: 33 PTS, 10-15 FGM, 7-9 3PM



Game 5: Saturday, 8:30pm/et, ABC pic.twitter.com/AXChw3Wey3 — NBA (@NBA) June 11, 2026

Οι Σπερς είχαν επιβάλει απόλυτα τον ρυθμό τους στο πρώτο ημίχρονο, φτάνοντας ακόμη και στο +29 (71-42) στη δεύτερη περίοδο. Με πρωταγωνιστή τον Βίκτορ Γουεμπανιαμά, η ομάδα του Τέξας έκλεισε το πρώτο μέρος στο εντυπωσιακό 76-49, δείχνοντας να έχει τον απόλυτο έλεγχο.

Ωστόσο, η εικόνα του αγώνα άλλαξε δραματικά μετά την ανάπαυλα. Οι Νικς ανέβασαν κατακόρυφα την έντασή τους στην άμυνα και με ηγέτες τους Τζέιλεν Μπράνσον και Όου Τζι Ανουνόμπι άρχισαν να ροκανίζουν τη διαφορά.

Παρά το γεγονός ότι οι Σπερς προηγήθηκαν με 95-75, 9:33 πριν από τη λήξη, η ομάδα της Νέας Υόρκης δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Με ένα εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 30-9, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα και να περάσουν μπροστά στο πιο κρίσιμο σημείο.

Ο Μπράνσον διαμόρφωσε το 105-104 στο 1:22 πριν από το τέλος, όμως ο Καστλ απάντησε από τη γραμμή των βολών για το 106-105 υπέρ των Σπερς. Στην επόμενη φάση, ο Ανουνόμπι σταμάτησε τον Φοξ με καθοριστική τάπα και έδωσε στους Νικς την τελευταία επίθεση.

Η προσπάθεια για τρεις από τον Μπράνσον ήταν άστοχη, όμως ο Ανουνόμπι βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο και με το νικητήριο καλάθι έγραψε το τελικό 107-106, προκαλώντας ξέφρενους πανηγυρισμούς στο Madison Square Garden.

Ο Μπράνσον ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 36 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ ο Ανουνόμπι πρόσθεσε 33 πόντους και υπέγραψε τη φάση που έκρινε το ματς.

Για τους Σπερς, ο Γουεμπανιαμά κατέγραψε 24 πόντους και 13 ριμπάουντ, ενώ ο Ντίλαν Χάρπερ σημείωσε 21 πόντους, χωρίς όμως να αποτρέψουν την κατάρρευση της ομάδας τους στα τελευταία λεπτά.