Νιουκάστλ - Λίβερπουλ 2-3:Ο 16χρονος Ενγκουμόχα «λύτρωσε» τους «Reds» στις καθυστερήσεις

Η Λίβερπουλ πήγε για τη... γκέλα της σεζόν στο «εχθρικό» (λόγω Ίσακ) Σεν Τζέιμς Παρκ απέναντι στη μαχητική Νιουκάστλ των 10 παικτών, λυτρώθηκε όμως από τον πιτσιρικά Ενγκουμόχα στις καθυστερήσεις για τη 2η αγωνιστική της Premier League. Ο Χράφενμπεργκ άνοιξε το σκορ στο 35', η αποβολή του Γκόρντον (45'+3) στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου σε συνδυασμό με το γρήγορο γκολ του Εκιτίκε στα 20" στο δεύτερο μέρος έμοιαζαν να απλοποιούν τα πράγματα, όμως οι γηπεδούχοι είχαν άλλη άποψη.

Γκιμαράες (57') και Οσούλα (88') έφεραν σε ισορροπία ένα παιχνίδι που έμοιαζε χαμένο, πριν ο... ανήλικος Ενγκουμόχα (90'+10') χαρίσει στους «Reds» ένα αδιανόητο τρίποντο , στο κορυφαίο παιχνίδι της αγωνιστικής στο Νησί.

Rio Ngumoha becomes the fourth youngest scorer in Premier League history.



◎ James Vaughan (16y 270d)

◎ James Milner (16y 356d)

◎ Wayne Rooney (16y 360d)

◉ Rio Ngumoha (16y 361d)



From the bench to the record books in minutes. 💥 pic.twitter.com/sv3G3lvAFG — Squawka (@Squawka) August 25, 2025

Το ματς

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν την αναμέτρηση με δυναμισμό και ένταση, κάτι που αποτυπώθηκε και στα δυνατά μαρκαρίσματα που καταγράφηκαν στα πρώτα 10'. Παρά τον υψηλό ρυθμό, δεν υπήρξε κάποια μεγάλη φάση στο πρώτο τέταρτο, με εξαίρεση ένα μακρινό σουτ του Βιρτς που απέκρουσε σε κόρνερ ο Πόουπ. Η Νιουκάστλ φάνηκε να πατά καλύτερα από εκείνο το σημείο και έπειτα, χωρίς όμως να μετουσιώσει σε κάποια μεγάλη φάση αυτή της την υπεροχή.

Η Λίβερπουλ ισορρόπησε το παιχνίδι από το 30' και έπειτα, κατορθώνοντας μάλιστα να προηγηθεί πέντε λεπτά αργότερα, χάρη στο πανέμορφο συρτό σουτ του Χράφενμπεργκ που άφησε «άγαλμα» τον Πόουπ. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου οι γηπεδούχοι έμειναν με παίκτη λιγότερο, αφού έπειτα από παρέμβαση του VAR ο Γκόρντον αποβλήθηκε για το άσχημο μαρκάρισμα του πάνω στον Φαν Ντάικ.

Anthony Gordon was sent off for this challenge on Virgil van Dijk 🟥 pic.twitter.com/blYrgMnQmz — Football on TNT Sports (@footballontnt) August 25, 2025

Οι παίκτες του Σλοτ χρειάστηκαν μερικά δευτερόλεπτα στο δεύτερο ημίχρονο για να απλοποιήσουν τα πράγματα, με τον Εκιτίκε να ευνοείται από τις κόντρες στο σουτ του Χάκπο και να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του.

Hugo Ekitike makes it 2-0 to Liverpool just 20 seconds into the second half! 😅 pic.twitter.com/uqRBYzs0mi — Premier League (@premierleague) August 25, 2025

Οι «Καρακάξες» δεν έχασαν την ψυχραιμία τους από το γρήγορο τέρμα της Λίβερπουλ και στο 57' έπειτα από «γλυκιά» σέντρα του Λιβραμέντο μείωσαν σε 2-1 με τον Γκιμαράες. Παρά το αριθμητικό πλεονέκτημα, οι Ρεντς δεν έδειχναν να πατάνε καλά στον αγωνιστικό χώρο μετά το γκολ του Βραζιλιάνου χαφ της Νιουκάστλ, εν αντιθέσει με τους γηπεδούχους που με την βοήθεια της έδρας τους πίεσαν για την ισοφάριση.

Το... χρυσό γκολ ήρθε στο 88' από τον Οσούλα, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το γέμισμα του Πόουπ και πρόλαβε στην έξοδο τον Άλισον για να διαμορφώσει το 2-2 σε ένα εκπληκτικό ματς. Και εκεί που όλα έδειχναν ότι θα υπάρξει μοιρασιά στους πόντους, ο 16χρονος Ενγκουμόχα πέτυχε το νικητήριο γκολ στο 100' και χάρισε ένα αδιανόητο τρίποντο στην... αυτοκτονική(για 2η συνεχόμενη αγωνιστική) Λίβερπουλ.

ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ: Πόουπ, Λιβραμέντο, Μπερν, Σερ (81′ Τιαό), Τρίπιερ (76′ Χολ), Τονάλι (66′ Μάιλι), Γκιμαράες, Ζοέλιντον (78′ Ράμσεϊ), Ελάνγκα, Γκόρντον, Μπαρνς (76′ Οσούλα).

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: Άλισον, Κέρκεζ, Φαν Ντάικ, Κονατέ, Σομποσλάι, Χράβενμπερχ, Τζόουνς (90’+6′ Έλιοτ), Βιρτς (80′ Μπράντλεϊ), Χάκπο (90’+6′ Ενγκουμόα), Σαλάχ, Εκιτικέ (80′ Κιέζα).

