Ο χειμώνας είναι όπως τον θέλεις, όταν κάθε διαδρομή συνοδεύεται από ασφάλεια και σιγουριά! Με το χειμερινό πρόγραμμα προσφορών All Clear Service, η Nissan προσφέρει ολοκληρωμένο Δωρεάν Έλεγχο 25 σημείων για όλα τα Nissan, προνομιακές εκπτώσεις, για να είσαι έτοιμος να απολαύσεις τον χειμώνα όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί, με το Nissan σου πάντα έτοιμο για την επόμενη διαδρομή.

Πιο συγκεκριμένα, οι πελάτες Nissan έχουν την δυνατότητα να επωφεληθούν από:

Δωρεάν Χειμερινό Έλεγχο 25 Σημείων

25% Έκπτωση στα ανταλλακτικά Service (περιλαμβάνονται: λιπαντικό κινητήρα, αντιψυκτικό υγρό, AdBlue, υγρά φρένων, βαλβολίνες, φίλτρο λαδιού, φίλτρο αέρα, φίλτρο καυσίμου, φίλτρο καμπίνας, μπουζί, μάκτρα υαλοκαθαριστήρων)