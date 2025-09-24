NOCN: Το πιο δίκαιο και σύγχρονο πιστοποιητικό Αγγλικών που ενισχύει την αυτοπεποίθηση των υποψηφίων

Στην εποχή όπου οι εξετάσεις Αγγλικών συχνά προκαλούν άγχος και αίσθημα αποτυχίας, το NOCN φέρνει μια διαφορετική προσέγγιση. Το πιστοποιητικό Αγγλικών του NOCN δεν είναι απλώς μια ακόμη εξέταση γλωσσομάθειας. Ξεχωρίζει για τη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία αξιολόγησης που ακολουθεί, προσφέροντας μια εμπειρία εξέτασης πιο δίκαιη, παιδαγωγική και συμπεριληπτική, ενώ παράλληλα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες. Στόχος του είναι να αναδείξει τις γνώσεις των υποψηφίων και να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή τους.

Η GlobalCert, ως αποκλειστικός εκπρόσωπος του Βρετανικού Φορέας Πιστοποίησης NOCN για τις εξετάσεις αγγλικών παγκοσμίως, δίνει τη δυνατότητα στους Έλληνες υποψήφιους να συμμετάσχουν σε μια εξέταση προσαρμοσμένη στο προφίλ και την κουλτούρα τους.

Η κατάταξη των πτυχίων NOCN σύμφωνα με τα γνωστικά επίπεδα του Common European Framework έχει ως εξής:

Entry Level Certificate in ESOL International: B1

Level 1 Certificate in ESOL International, NOCN B2 - Lower

Level 2 Certificate in ESOL International: C1

Level 3 Certificate in ESOL International, NOCN C2 - Proficiency

Οι χειμερινές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 13 Δεκεμβρίου, με την περίοδο των εγγραφών να ξεκινά στις 19 Σεπτεμβρίου και να ολοκληρώνεται στις 20 Οκτωβρίου 2025.

Δίκαιες εξετάσεις – Η αξία της επιτυχίας

Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των εξετάσεων NOCN είναι η δίκαιη αξιολόγηση. Είναι το μοναδικό πιστοποιητικό όπου οι υποψήφιοι που πετυχαίνουν σε μία, δύο ή τρεις από τις τέσσερις γνωστικές δεξιότητες, δηλαδή Listening, Reading, Writing και Speaking διατηρούν τις επιτυχημένες δεξιότητές τους και επαναλαμβάνουν, ΔΩΡΕΑΝ, μόνο αυτές που δεν πέτυχαν. Έτσι, ενισχύεται το αίσθημα της επιτυχίας, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση των υποψηφίων, κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο για τους ίδιους, όσο και για τους γονείς, καθηγητές και Ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών.

Παιδαγωγική προσέγγιση – Διαδραστική μάθηση

Οι εξετάσεις αγγλικών NOCN αξιολογούν τη γλώσσα ολιστικά, μέσα από την πρακτική εφαρμογή της σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας, χωρίς ασκήσεις γραμματικής και με ερωτήσεις τριπλής επιλογής. Υποστηρίζουν την ουσιαστική και διαδραστική διδασκαλία της γλώσσας και όχι τη διδασκαλία βασισμένη στην εξέταση, ενθαρρύνοντας την ενεργό συμμετοχή των μαθητών. Παράλληλα, τα Past Papers είναι διαθέσιμα δωρεάν προκειμένου οι υποψήφιοι να εξοικειωθούν με το format της εξέτασης.

Ίσες ευκαιρίες για όλους

Ο NOCN έχει βραβευθεί στη Μ. Βρετανία ως Leader in Diversity (Ηγέτης στη Διαφορετικότητα) και περήφανα είναι ο φορέας που δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους υποψήφιους να αποδείξουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας, χωρίς αποκλεισμούς.

Οι εξετάσεις είναι dyslexia friendly και παρέχουν στους υποψήφιους με μαθησιακές δυσκολίες, κινητικά προβλήματα ή προβλήματα όρασης/ακοής, τις κατάλληλες συνθήκες εξέτασης, προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους, π.χ. braille, lip reading, extra χρόνος, γραφέας κ.α.

Γιατί να επιλέξει κάποιος το NOCN

Το NOCN ενισχύει την αυτοπεποίθηση των υποψηφίων, συνδυάζοντας δίκαιες εξετάσεις, με σύγχρονη παιδαγωγική προσέγγιση, δίνοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους και με θεματολογία προσαρμοσμένη στην ελληνική κουλτούρα και κοντά στα ενδιαφέροντα του ηλικιακού κοινού που απευθύνονται.

Επιπλέον, το πιστοποιητικό αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ και το επίπεδο C2 έχει UCAS tariff points, δίνοντας στους υποψήφιους τη δυνατότητα να αιτηθούν για σπουδές σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Οι εγγραφές για τις εξετάσεις του Δεκεμβρίου ξεκινούν στις 19 Σεπτεμβρίου 2025 και ολοκληρώνονται στις 20 Οκτωβρίου 2025.

Όσες και όσοι ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα www.examsesol.gr ή να επικοινωνήσετε στο 210 33000 11.